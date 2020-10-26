В эксперименте литий-ионную батарею зарядили на 90% всего за 6 минут

26 октября 2020 г., 11:12

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Несмотря на то, что литий-ионные батареи используются в абсолютном большинстве электромобилей, представленных на рынке, обеспечиваемые ими ёмкость и, в особенности, скорость зарядки, далеки для идеальных для этого приложения. Ускорить зарядку/разрядку литий-ионных аккумуляторов до сих пор пытались путём уменьшения размеров частиц электродных материалов. Однако такой метод имеет серьёзный недостаток, заключающийся в уменьшении объемной плотности энергии батарей.

В Пхоханском университе науки и технологии (POSTECH) группа исследователей с факультета материаловедения под руководством профессора Канга (Byoungwoo Kang) и доктора Кима (Minkyung Kim) впервые продемонстрировала, что высокая мощность литий-ионной батареи может быть достигнута без уменьшения размеров частиц.

Статья об этой работе, подготовленная с участием коллег из Университета Сонгюнгван, вышла в недавнем издании Energy & Environmental Science, ведущего международного журнала в области материалов для энергетики.

В ней корейская группа подтвердила, что если во время зарядки и разрядки образуется промежуточная фаза, высокая мощность (а, значит, и быстрая зарядка/разрядка) может быть получена без потери высокой плотности энергии или уменьшения размера частиц, что позволяет создавать длительно работающие литий-ионные аккумуляторы.

Обычно, когда в процессе перезарядки внутри частицы наряду с прежними создаются и растут новые фазы, на поверхности раздела между ними возникают структурные дефекты. Эти дефекты сдерживают рост новой фазы внутри частицы и являются фактором, ограничивающим скорость зарядки/разрядки.

Новый метод синтеза, разработанный в POSTECH, вводит в частицу промежуточную фазу. Она действует как структурный буфер, значительно уменьшающий объёмные изменения при фазовых переходах, благодаря чему скорость ввода в частицу ионов лития (а также их удаления) существенно возрастает.

В лабораторных тестах, электроды, синтезированные корейскими учёными за шесть минут заряжались до 90% максимальной ёмкости и разряжались на 54% всего за 18 секунд — многообещающий результат для разработки мощных литий-ионных батарей.

«Традиционный подход из-за уменьшения размера частиц всегда был компромиссом между низкой плотностью энергии и быстрой скоростью заряда/разряда, — отметил профессор Канг, автор статьи. — Это исследование создало предпосылки для разработки литий-ионных аккумуляторов, способных обеспечить быструю зарядку и разрядку, высокую плотность энергии и длительную работу».

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