Уязвимость в McAfee ePO позволяла выполнять действия от лица администратора

6 ноября 2020 г., 16:25

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Эксперт Positive Technologies выявил уязвимость в системе управления средствами безопасности McAfee ePO. Ошибка могла позволить злоумышленнику выполнить действия от лица администратора системы, например, отключить защиту для развития атаки на сеть.

Компания McAfee отметила помощь эксперта Positive Technologies Михаила Ключникова в устранении уязвимости в McAfee ePolicy Orchestrator (McAfee ePO) — консоли для контроля за безопасностью предприятия, которая дает возможность управлять защитой конечных точек, сетей, данных и соответствием нормам. Продукт используют свыше 36 тыс. компаний и организаций.

Уязвимость CVE-2020-7318 получила идентификатор CVE-2020-7318 и оценку 4.6 по шкале CVSS v3.1.

«Уязвимость возникает в связи с отсутствием должной фильтрации пользовательских данных, — рассказывает Михаил Ключников. — Это классическая уязвимость межсайтового скриптинга. Злоумышленник может спровоцировать оператора системы перейти по вредоносной ссылке и от его имени совершить нелегитимные действия в панели администрирования, эксплуатируя штатный функционал панели, или попытаться обнаружить дополнительные уязвимости для проникновения в другие сегменты сети. Атакующий может быть как внутренним, так и внешним».

Для устранения уязвимости необходимо обновить систему до версии ePO 5.10.0 Update 9.

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