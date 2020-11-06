Квартальная выручка Qualcomm выросла на 73% до 8,346 млрд. долл.

6 ноября 2020 г., 15:55

Компания Qualcomm опубликовала отчет, включающий показатели за четвертый квартал 2020 финансового года (который у нее завершился 27 сентября) и за год в целом.

В последнем финансовом квартале выручка производителя выросла на 73% в годовом сопоставлении и достигла 8,346 млрд. долл. Квартальная прибыль до уплаты налогов увеличилась до 3,306 млрд. долл. (с 615 млн. долл. в 2019 ф.г.), а чистая прибыль – до 2,960 млрд. долл. (с 506 млн долл.).

За 2020 финансовый год в целом Qualcomm получилось выручить 23,531 млрд долл. Что на 3% меньше, чем годом ранее. Прибыль до уплаты налогов также снизилась почти на четверть – с 7,481 до 6,719 млрд. долл. А вот чистая прибыль по сравнению с предшествующим финансовым годом выросла на 19% – до 5,198 млрд долл.

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