Уникальный высокопроизводительный источник питания стандарта ATX PS2 

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Мир развивается столь динамично, что потребности в высокопроизводительных системах растут экспоненциально. Блокчейн, ИИ, дополненная и виртуальные реальности, нейросети, да и просто игры — требуют все больше вычислительной мощности — от облаков до рабочих мест. Системы сегодняшнего дня разительно отличаются по производительности от решений десятилетней давности — таковы требования рынка: система должна уменьшаться, при росте ее быстродействия и снижения потребления энергии.

Повышаются требования и к энергообеспечению: все чаще для критических вычислений используют не просто высоконадежные блоки питания с высокими показателями эффективности, а БП с резервированием.

К примеру, рабочая станция для компьютерной графики либо решение для обработки дополненной реальности обычно используется интенсивно — стоимость оборудования высока и оно должно как можно меньше простаивать. В таком случае вполне рационально использовать БП с резервированием.

Компания FSP, один из лидеров по производству блоков питания, объявляет о начале производства нового уникального высокопроизводительного БП с резервированием стандарта ATX PS2 — FSP900-50REB мощностью 900 ватт. Это решение также обладает сертификатом эффективности 80PLUS Gold.

Новинка органично дополнит линейку ATX PS2 блоков питания с резервированием, которая уже заслужила признание многих заказчиков компании. Теперь модельный ряд FSP такого назначения выглядит следующим образом:



Форм-фактор

Модель

Мощность

Сертификат

ATX PS2

FSP900-50REB

900 Вт

80Plus Gold

ATX PS2

FSP700-50RAB

700 Вт

80Plus Gold

ATX PS2

FSP600-50RAB

600 Вт

80Plus Gold

ATX PS2

FSP500-50RAB

500 Вт

80Plus Gold

ATX PS2

FSP400-50RAB

400 Вт

80Plus Gold

Это также отличная новость для тех кто решил провести модернизацию своих систем — блок питания FSP900-50REB совместим с большинством корпусов ATX, промышленных компьютеров, а так же подойдет для 3U серверных корпусов.

Возможности модернизации существующего парка серверов существенно выросли благодаря уникальной новинке от компании FSP. Широкая линейка блоков питания с резервированием позволит не только повысить надежность оборудования для критических применений (для тех случаев, когда использовались блоки питания без резервирования), но и повысить мощность отдельных систем.

Еще одна важная тема — непрерываемость работы систем. Для многих критических применений остановка работы оборудования крайне не желательна. Цена такого простоя может многократно превышать стоимость самой системы, а тем более блока питания. Увы, но даже очень надежные, промышленные блоки питания могут выходить из строя. Использование нового блока питания FSP900-50REB позволит, в случае выхода из строя одного из модулей произвести его «горячую» замену — второй модуль возьмет на себя все распределение мощности. Неисправный блок питания можно снять и заменить новым без необходимости отключения питания. Так же, необходимо отметить, что новинка соответствует следующим стандартам: FCC, CB, TUV, CE, UL и CCC.

Конечно же, каждый хотел бы, чтобы его компьютер работал долго и безотказно. И, добавление блока питания с резервированием может заметно повысить отказоустойчивость системы. Но на какие задачи, в первую очередь, рассчитан этот уникальный блок питания?

Безусловно, в первую очередь — графические рабочие станции. Обработка графики, видеомонтаж, 3D-моделироание — все эти задачи трудо- и ресурсоемкие, а стоимость простоя здесь может быть весьма высокой. Кроме этого — системы визуальных вычислений, AI, контроллеры в промышленности ну и конечно серверы. Что касается серверов, то в этом случае весь диапазон критически чувствителен к простоя в случае отказа БП — от простых почтовых систем до хранилищ данных.

Также необходимо акцентировано отметить следующие характеристики блока питания FSP900-50REB:

Соответствие стандартам ATX 12V и EPS 12V.

Встроенные функции защиты от перегрузки по току, от короткого замыкания, от перенапряжения и так же индикация отказа вентилятора.

Прошивка через PMBus или USB.

Широкий диапазон входных напряжений 100-240 В.

Соответствие МЭК 62368.

Сертификат 80PLUS Gold, пиковый КПД 90% при нагрузке 50%.

Дополнительную информацию о новом решении можно получить на официальном сайте компании FSP https://www.fsp-group.com.ua, а так же у официальных дистрибуторов — компаний ELKO Украина www.elko.ua и Техника для бизнеса www.tdb.ua

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