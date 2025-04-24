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FAVBET Tech продовжує співпрацю з Wtech заради розвитку жінок у tech-галузі 

24 апреля 2025 г., 17:39
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FAVBET Tech продовжує співпрацю з Wtech заради розвитку жінок у tech-галузі

Українська IT-компанія FAVBET Tech продовжує підтримувати жіноче ком’юніті Wtech та програму Wtech & Friends. Ця ініціатива спрямована на розвиток жіночого лідерства в технологічній сфері та розширення можливостей для учасниць галузі через об’єднання з провідними компаніями ринку.
 
За підтримки FAVBET Tech жіноче ком’юніті Wtech передбачає реалізацію спільних ініціатив, спрямованих на підтримку жінок у технологічному середовищі. Компанія й надалі долучатиметься до освітніх, нетворкінгових та менторських проєктів спільноти, а також братиме участь в івентах та підтримуватиме розбудову міжнародної присутності Wtech.
 
«Ми віримо в силу спільнот — особливо у часи, коли українське IT виконує надважливу роль для економічної стійкості країни. FAVBET Tech підтримує зусилля, спрямовані на посилення голосу жінок у tech-індустрії, створення безпечного середовища для зростання та об’єднання талановитих спеціалісток у різних куточках світу», — коментують у FAVBET Tech.

FAVBET Tech продовжує співпрацю з Wtech заради розвитку жінок у tech-галузі

Засноване у 2018 році, Wtech сьогодні є найбільшою міжнародною спільнотою для жінок у tech-бізнесі, що налічує понад 7000 учасниць у понад 30 країнах світу. В основі ком’юніті – глобальна команда з понад 100 волонтерок, які щодня працюють над розвитком мережі та підтримкою учасниць.

FAVBET Tech продовжує співпрацю з Wtech заради розвитку жінок у tech-галузі

Співпраця з Wtech & Friends – це логічне продовження послідовної стратегії компанії щодо підтримки жіночого лідерства, розбудови української IT-індустрії та розвитку технологічної спільноти.

За підсумками 2024 року компанія увійшла до топ-50 найбільших продуктових IT-компаній України за версією DOU. FAVBET Tech активно розвиває українську технологічну екосистему, є членом IT Ukraine Association, у співпраці з якою стала ініціатором створення першого в Україні AI-комітету. Крім того, компанія входить до п’ятірки найбільших платників податків серед резидентів «Дія.City»

 
Фото: WTech 

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