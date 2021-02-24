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Zyxel Networks представила сетевые PCIe-карты с поддержкой 10G

24 февраля 2021 г., 12:25
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Zyxel Networks представила сетевые PCIe-карты с поддержкой 10G

Zyxel Networks представила две мультигигабитные сетевые PCIe-карты XGN100C и XGN100F.

Как отмечается, новинки предназначены как для домашнего офиса, так и для среднего и малого бизнеса. По уверениям производителя, они позволят окончательно решить вопрос с пропускной способностью ресурсоемких задач.

Модель XGN100C располагает портом RG45 для подключения по стандартной витой паре и поддерживает мультгигабитные скорости - 1/2,5/5/10G. XGN100F – карта с поддержкой скоростей 1/10G и портом для подключения оптики SFP+. Обе карты располагают интерфейсом PCIe. За счет использования оптического кабеля XGN100F позволяет передавать сигнал дальше, чем XGN100C.

Подчеркивается, что оба устройства предлагают скорость передачи данных в 10 раз быстрее, чем стандартный гигабитный Ethernet. Это помогает эффективно справляться с такими задачами как передача больших файлов, потоковая передача 8K видео или игр с малой задержкой. Новинки поддерживают как Windows, так и Linux. Встроенная технология QoS (качество сервиса) автоматически определяет приоритетность полосы пропускания для наиболее важных приложений. Это позволяет загружать большие файлы, сохраняя скорость просмотра веб-страниц, игр и потоковой передачи для всех подключенных устройств.

Устройства снабжены высокоэффективным радиатором пассивного охлаждения, что делает их абсолютно бесшумными.

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