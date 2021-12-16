Україна піднялась на шосте місце в європейському рейтингу відкритих даних

16 декабря 2021 г., 12:15

Мінцифра повідомляє, що цьогоріч Україна посіла шосте місце в європейському рейтингу відкритих даних та потрапила до групи країн, що задають тренди. Минулого року ми займали сімнадцяте місце та були в групі країн, що швидко розвиваються.

Такий результат показало дослідження Open Data Maturity Report, яке щороку проводить «Європейський портал даних». У ньому оцінюється поточна ситуація та прогрес країн у відкритості даних та рекомендації в покращенні ситуації.

Україна покращила свої показники за всіма пунктами оцінки:

Політика відкритих даних – 640 балів (із 650 можливих);

Функціонування порталу – 614 балів;

Вплив відкритих даних – 615 балів;

Якість відкритих даних – 578 балів.

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