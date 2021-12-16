SK hynix первой в отрасли поставила образцы памяти DDR5 емкостью 24 Гб

16 декабря 2021 г., 12:55

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SK hynix объявила о поставке образцов 24-гигабитной памяти DDR5 с самой высокой плотностью в отрасли для одного чипа.



Подчеркивается, что анонс этого продукта вышел всего через 14 месяцев после того, как корейская компания стала первой, выпустившей DDR5 DRAM в октябре 2020 года.



Как сообщает SK hynix, новая память DDR5 24 Гб была произведена с использованием передовой технологии производителя 1anm, использующей процесс EUV. По сравнению с предыдущим поколением чипов DDR5 16 ГБ, выпускаемых по технологии 1ynm, новые имеют производительность выше до 33%.



Кроме того, SK hynix удалось снизить энергопотребление продукта на 25% по сравнению с существующими продуктами, одновременно сократив потребление энергии при производстве читов за счет повышения его эффективности.



Первоначально компания будет предлагать на базе нового чипа модули на 48 и 96 ГБ, нацеленные на облачные центры обработки данных. Также ожидается, что компонента будет использоваться для высокопроизводительных серверов для обработки больших данных, таких как искусственный интеллект (AI) и машинное обучение, а также среди прочего и для реализации приложений Metaverse.



Кевин (Джонгвон) Но, президент и директор по маркетингу SK hynix, заявил: «В связи с выпуском 24 Гб DDR5, SK hynix тесно взаимодействует с рядом клиентов, которые предоставляют облачные услуги. Мы продолжим укреплять свое лидерство на растущем рынке DDR5, внедряя передовые технологии и разрабатывая продукты с учетом требований ESG».

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