UCloud пропонує зарезервувати дані за антикризовою ціною: 1ТБ за 10$ на місяць 

13 апреля 2022 г., 15:27

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Питання бекапу даних завжди стояло гостро. На пам’яті українського ІТ були вражаючі приклади, коли правильно зроблене резервування рятувало бізнес та не давало простою виробництва. Але в новій реальності резервування стало "гігієнічною нормою" ІТ-інфраструктури.



Віртуальний резервний дата-центр — це простий спосіб захисту даних від витоку в результаті викрадення, збою в роботі обладнання, дії комп’ютерних вірусів або випадкового видалення. Компанія UCloud пропонує реплікацію інформації в захищений резервний ЦОД із використанням технологій віртуалізації Microsoft і технології Veeam Backup & Replication.



Технологія Veeam Cloud Connect — це зручний і безпечний спосіб післяаварійного відновлення даних, який дозволяє відправляти резервні копії та репліки з декількох джерел до єдиного центру обробки даних постачальника послуг.



Технологія забезпечує оперативне відновлення критично важливих даних без необхідності завантажувати окремі файли або віртуальні машини. Для цього вона використовує нескінченні резервні копії і вбудований WAN Acceleration, який копіює дані до віддаленого сховища в 50 разів швидше.



Послуга Backup в хмару від UCloud збереже дані і дозволить швидко відновити в разі форс-мажору, щоб критичні процеси бізнесу не постраждали.

Переваги резервування від UCloud :

Клієнти можуть контролювати створення бекапів та їх розміщення самостійно завдяки програмному забезпеченню Veeam.

Повне охоплення - Резервне копіювання дисків, розділів, файлів і папок, віртуальних машин.

Безпека - резервні копії зберігаються в надійних дата-центрах Європи.

Завдяки розміщенню резервних копій даних в хмарі UCloud клієнти легко впроваджують правило «3-2-1»

UCloud фінансово відповідальний за збереження даних, що підкріплено в договорі

Декілька слів про «правило 3-2-1», яке пропагує UCloud вже більше 10 років.

Правило «3-2-1» стало популярним завдяки відомому фотографу Пітеру Крогу (Peter Krogh), який написав, що є дві групи людей: ті, хто вже зіштовхнувся зі збоєм сховища, і ті, хто з ним зіткнеться у майбутньому. Тобто правило 3-2-1 для бекапу означає, що вам варто:

• Мати щонайменше три копії даних.

• Зберігати копії на двох різних носіях.

• Зберігати одну резервну копію поза основним майданчиком

Компанія UCloud наразі виконує «правило 3-2-1» за рахунок європейських ЦОД, де було збільшено потужності на 1ПБ.

"Європейські ЦОД завжди користувались попитом серед клієнтів UCloud, але зараз ЦОД Варшави є оплотом стабільної та безперебійної роботи ІТ-систем українського бізнесу. Окрім нарощування основних потужностей ЦОД, ми збільшили системи збереження даних на 1ПБ для зберігання резервних копій в ЦОД Варшави дозволить усім бажаючим розширити свої бекапи для забезпечення disaster recovery plan", - доповнює Данило Бєлов, директор з розвитку бізнесу UCloud.



Ціна, якої український бізнес ще не бачив: 1TB за $10/місяць!



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Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист