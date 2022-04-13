Nexo і Mastercard запускають «першу в світі» платіжну картку з криптовалютою

13 апреля 2022 г., 15:15

0

Tweet

Як повідомляє Reuters, крипто-кредитна компанія Nexo заявила, що спільно з Mastercard запускає те, що вона називає першою в світі платіжною карткою з «крипто-підтримкою» ("crypto-backed").



Як кажуть фахівці, це сигналізує про останній крок криптовалютних та існуючих фінансових мереж до об’єднання зусиль, оскільки цифрові активи стають все більш популярними.



Nexo стверджує, що картка, яка спочатку доступна в окремих європейських країнах, дозволяє користувачам витрачати гроші без необхідності продавати свої цифрові активи, такі як біткойни, які використовуються як застава для забезпечення наданого кредиту.



Більшість традиційних кредитних карток є незабезпеченими та мають встановлений кредитний ліміт.



Нова картка пов’язана з кредитною лінією, що надається Nexo і підтримується криптовалютою, і може використовуватися 92 мільйонами продавців у всьому світі, де приймаються Mastercard, що дозволяє інвесторам витрачати до 90% фіатної вартості своїх криптоактивів, повідомляє Nexo.



"Картка не вимагає мінімальних платежів, щомісячних платежів або комісій за неактивність. Немає комісії за валюту до 20 000 євро на місяць", підкреслює Nexo.



Немає обмежень щодо того, скільки клієнт може витратити або зняти з відкритої кредитної лінії, а відсотки сплачуються лише на фактично використану суму кредиту. Відсотки залишаються на рівні 0% для клієнтів, які підтримують відношення позики до вартості 20% або нижче.



«Mastercard визнає, що цифрові активи революціонізують фінансовий ландшафт», заявив Радж Дхамодхаран (Raj Dhamodharan), керівник відділу крипто- та блокчейн-продуктів і партнерських відносин Mastercard.



Емітентом карток Nexo стала фірма DiPocket.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист