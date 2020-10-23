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Кирилл Гончарук

Три основных вопроса цифровой трансформации

23 октября 2020 г., 17:05

Вы наверняка уже видели одни из недавних рекомендаций Gartner для разработки дорожной карты ИТ в процессе цифровой трансформации — The IT Roadmap for Digital Business Transformation. Если же нет, настоятельно рекомендую.

Итак, что же предлагает Gartner? Если коротко — прежде всего необходимо ответить на 3 основных вопроса для правильного формирования стратегии трансформации:

  • Ваша цель — трансформация или оптимизация?

  • Какие ключевые этапы?

  • Кто лидеры каждого направления и какие команды должны быть вовлечены?

Ну, а далее — необходимо приступать ко всем известному циклу бесконечного совершенствования:

  • Цели — определить стратегию и основные выгоды.

  • Архитектура.

  • Деливери — минимально возможный, читай жизнеспособный, MVP.

  • Масштабирование или Go Live.

  • Усовершенствование или круг замкнулся.

Если вы уже вовлечены в процесс трансформаций, возможно, у вас есть дополнительные рекомендации к тем, что предлагает Gartner — с учетом вашего опыта и локальных реалий?

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