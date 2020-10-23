Три основных вопроса цифровой трансформации

Вы наверняка уже видели одни из недавних рекомендаций Gartner для разработки дорожной карты ИТ в процессе цифровой трансформации — The IT Roadmap for Digital Business Transformation. Если же нет, настоятельно рекомендую.
Итак, что же предлагает Gartner? Если коротко — прежде всего необходимо ответить на 3 основных вопроса для правильного формирования стратегии трансформации:
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Ваша цель — трансформация или оптимизация?
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Какие ключевые этапы?
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Кто лидеры каждого направления и какие команды должны быть вовлечены?
Ну, а далее — необходимо приступать ко всем известному циклу бесконечного совершенствования:
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Цели — определить стратегию и основные выгоды.
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Архитектура.
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Деливери — минимально возможный, читай жизнеспособный, MVP.
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Масштабирование или Go Live.
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Усовершенствование или круг замкнулся.
Если вы уже вовлечены в процесс трансформаций, возможно, у вас есть дополнительные рекомендации к тем, что предлагает Gartner — с учетом вашего опыта и локальных реалий?
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