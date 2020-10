Три основных вопроса цифровой трансформации

23 октября 2020 г., 17:05

Вы наверняка уже видели одни из недавних рекомендаций Gartner для разработки дорожной карты ИТ в процессе цифровой трансформации — The IT Roadmap for Digital Business Transformation. Если же нет, настоятельно рекомендую.

Итак, что же предлагает Gartner? Если коротко — прежде всего необходимо ответить на 3 основных вопроса для правильного формирования стратегии трансформации:

Ваша цель — трансформация или оптимизация?

Какие ключевые этапы?

Кто лидеры каждого направления и какие команды должны быть вовлечены?

Ну, а далее — необходимо приступать ко всем известному циклу бесконечного совершенствования:

Цели — определить стратегию и основные выгоды.

Архитектура.

Деливери — минимально возможный, читай жизнеспособный, MVP.

Масштабирование или Go Live.

Усовершенствование или круг замкнулся.

Если вы уже вовлечены в процесс трансформаций, возможно, у вас есть дополнительные рекомендации к тем, что предлагает Gartner — с учетом вашего опыта и локальных реалий?

Все про современные облачные технологии!

Не пропустите очередную сессию докладов на онлайн-конференции Google Cloud Next '20 OnAir, которая проходит до 30 октября!