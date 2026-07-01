TrendForce: енергоспоживання AI-стійок NVIDIA Rubin Ultra сягне рекордних 1,3 мегавата

1 июля 2026 г., 13:35

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NVIDIA завершує розробку власної архітектури високовольтних систем живлення постійного струму 800V HVDC Power Rack. Як повідомляє аналітична компанія TrendForce у своєму новому дослідженні ринку напівпровідників та серверної інфраструктури, перші комерційні поставки нового обладнання клієнтам заплановані на третій квартал 2026 року. На початковому етапі системи постачатимуться як додаткова опціональна конфігурація для клієнтів, які розгортають передову обчислювальну платформу Vera Rubin.

Експерти прогнозують, що масове впровадження та різке зростання попиту на 800V Power Rack розпочнеться у другій половині 2027 року разом із виходом на ринок модифікації Rubin Ultra, а масштабне розгортання по всій індустрії очікується у 2028 році. Оприлюднені дані підтверджують стрімке зростання капітальних витрат технологічних гігантів на модернізацію енергетичної інфраструктури дата-центрів, що дозволило зберегти позитивну динаміку акцій провідних постачальників силової електроніки на фондовому ринку.

Необхідність переходу на новий стандарт живлення зумовлена експоненціальним зростанням енергетичних апетитів нових поколінь графічних процесорів. Якщо поточна серверна стійка NVIDIA VR200 споживає близько 225,0 кВт (що вже суттєво більше за 150,0 кВт у систем попереднього покоління GB300), то традиційні блоки живлення PSU все ще здатні впоратися з таким навантаженням у межах стандартних архітектур. Проте з появою архітектури Rubin Ultra ситуація зміниться кардинально: енергоспоживання однієї стійки зросте до 660,0 кВт, а перспективні системи з повітряним охолодженням вимагатимуть колосальних 1,2–1,3 МВт потужності.

За оцінками аналітиків TrendForce, одна високовольтна стійка 800V Power Rack зможе забезпечувати енергією від однієї до двох систем Rubin Ultra, залежно від індивідуальних вимог замовників щодо резервування живлення. Джерела в ланцюжках постачання також вказують, що розробник паралельно створює альтернативні конфігурації розподілу енергії, щоб надати клієнтам більшу гнучкість при розгортанні великих кластерів.

Презентація високовольтної архітектури 800V Power Rack від NVIDIA наочно демонструє, що еволюція систем штучного інтелекту вийшла далеко за межі чистого проектування напівпровідникових кристалів та мікросхем. Сьогодні компанія Дженсена Хуанга (Jensen Huang) фактично трансформується з розробника чипів на розробника повноцінних важких промислових об'єктів, самостійно визначаючи параметри фізичної інфраструктури дата-центрів - від інтерфейсів пам'яті та мережевих протоколів до рідинного охолодження та систем розподілу енергії. Перехід на стандарт постійного струму високої напруги 800V HVDC є технологічною необхідністю: за потужностей понад 1,0 МВт на стійку класичні схеми розподілу призводять до колосальних втрат енергії на нагрівання кабелів, тоді як висока напруга дозволяє зменшити силу струму, звузити переріз мідних шин та кардинально підвищити загальну енергоефективність AI фабрики.

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