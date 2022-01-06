TP-Link показала линейку устройств с поддержкой Wi-Fi 6E

6 января 2022 г., 12:56

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На выставке CES 2022 компания TP-Link представила 3-диапазонный маршрутизатор с подвижными антеннами Archer AXE200 Omni, 4-диапазонный роутер Archer AXE300, Wi-Fi 6E Mesh-систему Deco XE200 и другие устройства с поддеркой стандарта Wi-Fi 6E.



Модель Archer AXE200 Omni работает в трех диапазонах Wi-Fi (2,4 ГГц, 5 ГГц и новой несущей 6 ГГц) с общей скоростью соединения более 10 Гбит/с. Наиболее интересная особенность этой модели – механические роботизированные внешние антенны, которые меняют свое положение, чтобы обеспечить стабильный сигнал беспроводной сети и расширить зону покрытия (https://static-page.tp-link.com/exhibition/ces/video2.mp4). Оснащение Archer AXE200 Omni включает 4-ядерный процессор с тактовой частотой 2,0 ГГц, порты 10 Гбит/с и 2,5 Гбит/с.



По заявлению производителя, Archer AXE300 является первым в его в истории четырехдиапазонным маршрутизатором с поддержкой работы в диапазоне 6 ГГц. Новинка обеспечивает общую скорость Wi-Fi соединения до 16 Гбит/с. Аппаратная платформа базируется на 4-ядерном процессоре с тактовой частотой 2,0 ГГц, она также включает 10-гигабитный порт WAN/LAN и второй порт 10 Гбит/с. Большое количество поддерживаемых диапазонов помогает избежать перегрузки беспроводной сети. Возможности решения позволяют пользователям выбрать отдельный диапазон Wi-Fi, который подойдет для просмотра видео в формате 8K и сетевых игр.



Deco XE200 представляет собой флагманскую Mesh-ситему TP-Link с общей скоростью соединения до 11 Гбит/с, 10-гигабитным портом и возможностью работы в трех диапазонах Wi-Fi – 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц. Комплект из двух модулей призван обеспечить стабильный Wi-Fi сигнал для более чем 200 подключенных устройств на площади более 500 квадратных метров. Модели построена на процессоре Qualcomm с тактовой частотой 2,2 ГГц.



Mesh-система Deco XE75 призвана объединить преимущества работы в трех диапазонах Wi-Fi, поддержку новейшего стандарта Wi-Fi 6E и доступную цену. Общая скорость соединения Deco XE75 составляет 5400 Мбит/c, к ней можно подключить до 200 устройств, а фирменное приложение Deco позволяет оперативно выполнить настройку.



Deco X50-Outdoor – это 2-диапазонный модуль, который совместим со всеми Mesh-системами TP-Link Deco и предназначен для расширения Wi-Fi сигнала. Новинку отличает пыле- и влагонепроницаемый корпус, отвечающий требованиям стандарта IP65, поэтому устройство может быть использовано на открытом воздухе.

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