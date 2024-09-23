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Telegram погодився співпрацювати з правоохоронцями в боротьбі зі зловмисниками

23 сентября 2024 г., 17:25

Пошук у програмі обміну повідомленнями Telegram дозволяє знаходити потрібні повідомлення, людей, публічні канали тощо. Але цією функцією зловживали окремі користувачі, які застосовували її для продажу нелегальних товарів, в порушення Умов надання послуг.

Тому, як повідомляється, за останні кілька тижнів спеціальна команда модераторів, використовуючи штучний інтелект, зробила пошук Telegram безпечнішим, прибравши звідти проблемний контент.

Також, щоб утримати зловмисників від зловживання пошуком Telegram, оновлено Умови використання та Політику конфіденційності. Згідно з їх новими версіями компанія залишає за собою право розкривати органам влади у відповідь на офіційні запити IP-адреси та номери телефонів тих, хто порушує закон.

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