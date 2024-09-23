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ОАЕ готова вкласти 100 млрд дол. у будівництво заводів TSMC та Samsung

23 сентября 2024 г., 16:25

Як повідомляє The Wall Street Journal, два найбільших контрактних виробники чипів, TSMC та Samsung Electronics обговорили будівництво фабів в Об'єднаних Арабських Еміратах найближчими роками. Мова йде про проєкти кошторисом понад 100 мільярдів доларів.

 
Топ-менеджери TSMC нещодавно відвідали ОАЕ і говорили про заводський комплекс на рівні з деякими з найбільших і найсучасніших потужностей компанії на Тайвані.
 
Південнокорейська Samsung Electronics також розглядає можливість створення нових великих виробництв мікросхем в країні в найближчі роки, пише газета.
 
За повідомленням The Wall Street Journal, високопосадовці Samsung Electronics нещодавно відвідали ОАЕ, але, як зазначається,  обговорення все ще перебувають на ранній стадії і можуть зіткнутися з технічними та іншими перешкодами.
 
Згідно з початковими умовами, що обговорюються, проекти фінансуватимуться ОАЕ, а центральну роль відіграватиме суверенна компанія розвитку Mubadala, що базується в Абу-Дабі, повідомляє видання.
 

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