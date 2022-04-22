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Новий монітор LG UltraGear 27GP750-B забезпечує швидкість відгуку в 1 мс

22 апреля 2022 г., 12:05

Оновлена ​​лінійка моніторів від LG Electronics (LG) 2022 поповнилася 27-дюймовою моделлю LG UltraGear 27GP750-B. У новинці використана IPS-матриця зі швидкістю відгуку в 1 мс (GtG), при роздільній здатності Full HD вона забезпечує частоту оновлення 240 Гц.

Для UltraGear 27GP750-B заявлена ​​підтримка HDR10 та колірне охоплення sRGB 99%. У моделі реалізована підтримка 10-бітної глибини кольору та апаратне налаштування, що покликане забезпечити високий рівень точності кольору. Зменшення затримки введення Dynamic Action Sync допомагає користувачам реагувати на критичні моменти в іграх в режимі реального часу.

Конструкція практично безрамкового дисплея передбачає можливість регулювання нахилу, висоти та повороту монітора.

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