Starlink и почему это столь важно для рынка

4 декабря 2020 г., 14:01

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В продолжение поста «Три знаковых события, которые изменят рынок..», а точнее одной из трех поднятых тогда тем.

Про Starlink.

Прежде всего, я не считаю, что $100 это не деньги — в чем меня упрекнули в комментариях. 100 долл. - это, безусловно, деньги, но природа денег заключается в том, что они служат средством обмена. То есть, мы обмениваем какое-то количество денег на нужную нам услугу и, в данной конкретной ситуации, нас этот обмен устраивает или нет.

Если мы живем в большом городе с хорошей инфраструктурой, у нас есть возможность обменять $6-$8 в месяц за проводной доступ к Internet на скорости 100mb (здесь и далее ориентировочные усредненные цифры, полученные после нескольких поисков на сайтах различных провайдеров). Безлимитный пакет мобильной связи обойдется максимум в $10, усредненная скорость при доступности LTE/4G-покрытия реально будет при оптимистичной оценке не менее 50mb. При этом за доступ по проводу со скоростью в 1Gb уже придется заплатить $10-$12. Но, всё это если вы частное лицо. Для компаний ситуация другая — за 100mb придется отдать минимум $30, а если захотите подключиться по оптике — то и все $70. Для 1Gb цифры еще интереснее — около $60 за медь и примерно $140 за оптику. Но, это еще не все — спутниковая связь со скоростью до 20mb без ограничения трафика обойдется в сумму около $65 в месяц.

Starlink же предлагает реальную скорость от 50mb до 150mb за $99. Но, это только начало. Я не удивлюсь, если через год-два цифра эта будет разделена на два как минимум, а может и на три (здесь мы опустим стоимость оборудования в $499, необходимого для подключения к Starlink, но эта цифра также рискует уменьшиться в разы). А теперь давайте все это постараемся для наглядности облечь в графическую форму (для увеличения можно кликнуть):

Напрашивается несколько комментариев:

другие спутниковые операторы сразу двинулись на выход с рынка;

операторы мобильной связи держат удар, но только за счет массовости услуг и при условии увеличения реальной средней скорости мегабит до 150 минимум и поддержании приемлемой цены;

локальные провайдеры выживут, но только до тех пор, пока мобильные операторы запустят 5G и съедят самых вкусных пользователей, живущих в густонаселённых районах городов.

5G требует отдельной статьи — природа распространения высокочастостных радиоволн такова, что не позволяет сделать хорошее покрытие большой территории. То есть экономически целесообразно устанавливать базовые станции 5G только в густонаселенных районах, в которых есть большое количество платежеспособного населения, готового пользоваться данной услугой. В итоге, данные подписчики перестанут понимать, зачем им нужен в доме еще какой-то провод с Internet (ведь в квартире/доме хорошее покрытие 5G, а если надо его раздать — можно поставить Wi-Fi роутер с подключением в сотовую сеть). В итоге, операторы мобильной связи, вероятнее всего, нанесут сокрушительный удар по проводным провайдерам.

А будет ли у мобильщиков выбор? Думаю, нет, потому что к тому времени, через два-три года, над ними будет висеть дамоклов меч от Starlink со своим пакетом доступа в Internet за очень доступные примерные $30-$40-$50 (конечно, если наши предположения о двух-трехкратном снижении стоимости оправдаются). Падение продаж почувствуют те, кто продает оборудование провайдерам проводного Internet, но зато резко вырастут продажи модемов с 5G/LTE (хотя не надо ждать 2–3 года — уже сейчас в зоне хорошего покрытия LTE/4G пользователям достаточно трудно понять, зачем покупать проводной интернет, если можно поставить LTE-модем).

И что же делать проводным операторам? Ответ прост: уходить в сторону 1Gb+, стараться наполнить пакет услуг за те-же деньги дополнительными сервисами и уповать на пользовательскую инертность — как правило, у довольного пользователя уходит несколько лет на то, чтобы понять, что привычный ему и такой удобный проводной интернет на самом деле уже не нужен (как сейчас это происходит с услугой кабельного телевидения).

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