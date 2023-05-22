Netpeak Group запропонує пошук технічних спеціалістів «під ключ»

22 мая 2023 г., 13:25

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Рекрутингова агенція Netpeak Talent (частина Netpeak Group) оголосила про запуск послуги з закриття вакансії «під ключ» разом з детальною перевіркою hard skills кандидатів. Фахівці агентства допомагатимуть з пошуком та співбесідами кандидатів на різні позиції департаментів маркетингу (SEO, PPC, ASO, E-mail), розробки (DevOps, Java, Frontend, PHP тощо), продажів, HR, продакт-менеджерів, а також CEO, COO, CMO та інших керівників.

В команді працює більш як 30 рекрутерів, а для технічних співбесід та перевірки hard skills вони залучатимуть 75 фахових експертів Netpeak Group рівня team lead, керівника департаменту і вище в залежності від вакансії.

Агенція підбирає внутрішнього інтерв'юера Netpeak Group під вакансію, формує лист оцінки кандидатів, дає детальний технічний зворотний зв’язок. Окрім технічної співбесіди на етапі відбору, у Netpeak Talent можуть провести таке інтерв’ю з уже найманим співробітником, для того, аби керівник, який має недостатню технічну експертизу, міг переконатися у кваліфікації свого працівника.

Послуга закриття вакансії «під ключ» включно з перевіркою hard skills буде особливо корисна для компаній, які вперше наймають фахівців у конкретній області або для керівників, які не мають достатнього досвіду в певній галузі для глибокої оцінки технічних навичок кандидатів.

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