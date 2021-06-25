Современные тренды в области беспроводных технологий

25 июня 2021 г., 15:03

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Мы уже настолько привыкли к наличию общедоступного беспроводного подключения, что даже при выборе тура учитываем возможность бесплатно подключиться к Wi-Fi. Не даром в 20 июня празднуется Всемирный день Wi-Fi.

К этому событию компания Cisco подготовила небольшую подборку современных трендов в сфере беспроводных технологий, которые будут определять их развитие ближайшие годы.

5G и Wi-Fi 6: устранение цифрового неравенства

Сегодня из-за цифрового неравенства у половины мирового населения ограничены возможности учиться, лечиться и заниматься бизнесом. Практически в каждой стране от последствий цифрового неравенства сильнее страдают сельские районы и бедные слои населения.

Беспроводные технологии следующего поколения, включая 5G и Wi-Fi 6, способны сделать многое для устранения цифрового неравенства. Они охватывают те районы, включая сельскую местность, где прокладка оптического кабеля чрезвычайно дорога.

Телемедицина, образование, производство, мобильные сотрудники, непосредственно контактирующие с клиентами, — от внедрения беспроводной связи следующего поколения выиграют все. Мы рассматриваем распространение беспроводной связи как основное средство установления цифрового равенства и стимулирования процессов цифровой трансформации.

Новейший стандарт Wi-Fi 6

Стандарт Wi-Fi следующего поколения, известный как Wi-Fi 6 или 802.11ax, опирается на фундаментальные инновации беспроводных технологий 5G.

По сравнению со своим предшественником стандарт Wi-Fi 6 предусматривает значительно более высокие скорости, на 400% большую емкость, при этом он существенно эффективнее в местах с большой плотностью пользователей, таких, как стадионы, большие лекционные аудитории и конференц-залы.

В новом стандарте значительно уменьшено время задержки, что позволило реализовать приложения, функционирующие в практически реальном времени. Wi-Fi 6 также снижает требования к аккумуляторам подключенных устройств и в целом предлагает пользователям более предсказуемое взаимодействие.

Wi-Fi и основы информационной безопасности

Одним из основных требований для обеспечения информационной безопасности Wi-Fi является смена пароля по умолчанию. Такие пароли задаются в большинстве сетевых устройств для упрощения процесса настройки. Замена пароля по умолчанию более сложным (и последующая частая смена пароля) — элементарный, но действенный способ улучшить безопасность Wi-Fi-подключения.

Среди других методов обеспечения информационной безопасности сетей Wi-Fi — шифрование, виртуальные частные сети, системы предотвращения вторжений в беспроводных сетях и унифицированное управление угрозами. Последний метод предлагает простой способ интеграции различных функций обеспечения безопасности. Все эти функции предоставляются в одной точке сети, что исключает необходимость в точечных решениях разных вендоров.

Открытый роуминг

Открытый роуминг (OpenRoaming) — предложенная компанией Cisco инициатива упрощения переключения между мобильными и Wi-Fi-сетями, которая объединила множество вендоров.

Инициатива OpenRoaming облегчает как подключение мобильных устройств к высококачественным сетям Wi-Fi, так и переключение между сетями.

Безопасное подключение пользователей и гостей происходит автоматически, как только устройство оказывается в зоне действия участвующей в инициативе Wi-Fi-сети, отвечающей соответствующим требованиям. Больше не придется искать имена SSID, путать порталы, использовать небезопасные логины и пароли — подключение будет бесшовным и защищенным.

Wi-Fi-технологии и цифровая трансформация физических пространств

Сегодня сотни миллиардов квадратных метров физических пространств остаются для ИТ-служб и бизнес-подразделений белым пятном с точки зрения поведения людей (клиентов, гостей, сотрудников) и функционирования объектов (ресурсов, датчиков, умных устройств). Сервисы местоположения, такие, как Cisco DNA Spaces, не ограничивают применение беспроводных технологий лишь подключаемостью: получая данные от беспроводной инфраструктуры, они превращают их в аналитику.

Веб-сайты и мобильные приложения становятся «умнее» с каждым днем, и платформа DNA Spaces задумывалась как средство повышения уровня интеллекта «умных» зданий. До пандемии большинство заказчиков Cisco использовали ее для настройки Wi-Fi-подключений, локализации ресурсов и ежемесячного получения аналитических и статистических отчетов по функционированию своих площадок.

Сегодня появились новые комплексы приложений, включая отслеживание контактов по wi-fi-присутствию, подсчет количества присутствующих и поведенческий мониторинг, триггеры порога плотности сотрудников для безопасного заполнения и поддержания социальной дистанции, а также бесконтактное обслуживание клиентов, которые способствуют безопасному возвращению на рабочие места.

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