Совершены первые голосовые звонки в коммерческой сети 5G SA

28 декабря 2020 г., 17:15

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Компании OPPO, Swisscom и Ericsson совместно провели исследование работы автономной коммерческой 5G-сети (SA, Standalone) в Берне, где были совершены первые голосовые вызовы и передача данных. Звонки делали с помощью 5G-радиосистемы Ericsson 5G Core, IMS (мультимедийной подсистемы на основе протокола IP) и 5G-терминалов OPPO.

Отметим, что в настоящее время все европейские 5G-сети разворачиваются в неавтономном (NSA, non-standalone) режиме 5G, обеспечивая более высокую скорость передачи данных, при этом сигнал поддерживается базовой сетью 4G. Ожидается, что постепенно большинство, а возможно, и все имеющиеся 5G-ети перейдут на 5G SA режим, чтобы предложить более быстрое подключение и немедленный доступ к широкой пропускной способности 5G. Благодаря высокой производительности с уменьшенной задержкой и возможностям сегментации сети гибкая автономная 5G-архитектура позволит внедрить еще больше инноваций в такие технологии, как дополненная и виртуальная реальность (AR/VR), умные заводы и транспортные средства.

Важным шагом на пути к полноценному развертыванию архитектуры 5G SA в масштабах страны стало то, что недавно оператор Swisscom осуществил автономные голосовые звонки и передачу 5G-данных, используя функцию VoNR (Голосовые/Видеозвонки на новой радиочастоте) и агрегирования частот, а также Ericsson Spectrum Sharing — решение, которое повторно использует аппаратное обеспечение/спектр/сайты, благодаря чему увеличивает охват среднего/высокого диапазона и обеспечивает работу автономной 5G сети. Звонки осуществлялись на Ericsson 5G Radio Dot, 5G Core и IMS, разворачивались на Ericsson NFVI (инфраструктура виртуализации сетевых функций) при помощи смартфонов OPPO Find X2 Pro и OPPO Reno 4Z 5G с двумя разными чипсетами.

Объединив широкополосный спектр FDD (frequency division duplex — использование двух частотных диапазонов) с низким диапазоном и среднеполосный спектр TDD (time division duplex — использование одного частотного диапазона) большой емкости, решение 5G Carrier Aggregation (агрегация частот) от компании Ericsson значительно увеличит покрытие и пропускную способность 5G. В то же время ожидается, что Ericsson Spectrum Sharing по-прежнему будет играть важную роль в переходе поставщика услуг к автономной 5G архитектуре и более широкому 5G-покрытию.

Кристоф Эшлиманн, руководитель отдела технологий и информации Swisscom, сказал: «В своих лабораториях мы демонстрируем, что технологии, в которые мы инвестируем сегодня, принесут пользу нашим клиентам завтра. Недавно это было доказано снова, когда Swisscom четвертый год подряд возглавили лучший сетевой тест в Швейцарии Umlaut Connect. Будущее 5G-услуг зависит от автономных 5G-сетей. А инвестируя в автономные 5G-сети, мы инвестируем также в новые возможности для Швейцарии, такие как сегментирование сетей и специальные локальные 5G-развертывания».

Арун Бансал, президент Ericsson в Европе и Латинской Америке, заметил: «Вместе со Swisscom мы запустили первую коммерческую 5G-сеть в Европе. Сейчас настало время объединиться для еще одной вехи. Достижение 5G SA — важный шаг на пути к раскрытию всего потенциала 5G. Наша надежная, безопасная и гибкая автономная 5G архитектура позволит Swisscom разрабатывать и предлагать инновационные сценарии использования благодаря управлению цифровой трансформацией в Швейцарии с помощью нашей фантастической экосистемы партнеров. Мы очень гордимся тем, что остаемся партнером Swisscom в сфере мобильной связи и управляем развитием 5G в Европе».

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