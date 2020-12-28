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Elcore UA начнет поставки аккумуляторов Delta Battery

28 декабря 2020 г., 16:35

Elcore UA начнет поставки аккумуляторов Delta Battery

Компания Elcore UA, специализированный дистрибьютор ИТ-решений, объявила о подписании дистрибьюторского соглашения с ENERGON, международным поставщиком аккумуляторных батарей и сопутствующих решений с широким ассортиментом продукции.

В дополнение к уже имеющемуся портфелю, у Elcore UA появилась возможность прямых поставок своим партнерам в Украине такого оборудования, как свинцовые аккумуляторные батареи под брендом Delta Battery.

Как отмечается, аккумуляторные батареи Delta Battery представлены на рынке с 1998 года, и доказали свою надежность и высокое качество на крупнейших промышленных, спортивных и инфраструктурных объектах. Под этой маркой предлагаются различные серии аккумуляторных батарей, оптимизированных под различные виды их использования: от систем телекоммуникаций и связи до источников бесперебойного питания и мототехники.

Дополнительную информацию о компании и ее решениях вы можете найти на специальной странице http://ko.com.ua/elcore

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