Благодійний арт-аукціон «Українська звитяга. Мистецтво задля перемоги» 

9 декабря 2022 г., 16:13

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Із 08 по 15 грудня у Києві пройде благодійна виставка - аукціон робіт сучасних українських художників і фотографів на підтримку ЗСУ.



В аукціонному домі «Дукат», що в Києві, пройде благодійний арт-аукціон, на якому будуть представлені роботи сучасних українських художників, серед яких: Матвія Вайсберга, Михайла Шевченка, Євгена Матвєєва, Владислава Шерешевського, Андрія Блудова, Сергія Захарова, Олени Придувалової, Олексія Аполлонова, Віталія Кравця, Ахри Аджинджала, Олексія Сая, Олександра Аксініна, Володимира Сая, літографської майстерні etchingroom #1 (Анни Ходькової та Крістіни Ярош), та відомих фотографів Максима Дондюка, Олександра Глядєлова та Олега Соснова.



100% вторгованих коштів будуть спрямовані до благодійного фонду «Українська звитяга», щоб придбати автомобілі на фронт для підрозділів Збройних Сил України.



Організатори проєкту - системний інтегратор компанія Seeton спільно з аукціонним домом «Дукат», сервісом «Gravitec.net» та за інформаційної підтримки IT спільноти «Lviv IT Cluster».



Компанія Seeton також передасть від себе на аукціон декілька картин українських художників.



«Наша компанія та співробітники всіляко допомагають Збройним Силам України з технічним оснащенням та матеріальним забезпеченням. Але ми на цьому не зупиняємося й продовжуємо підтримувати захисників і захисниць. Так, ми вирішили виставити на аукціон картини сучасних українських художників, що прикрашали наш офіс, аби допомогти придбати автівки для підрозділів ЗСУ, що зараз знаходяться в зоні бойових дій. Я вдячний усім партнерам, які долучилися до ініціативи. Разом - до перемоги!», зазначив ініціатор проєкту «Українська звитяга. Мистецтво задля перемоги» Сергій Приньов, волонтер, комерційний директор компанії Seeton.



Благодійний проєкт «Мистецтво задля перемоги» має на меті популяризувати сучасне українське мистецтво та заохочує поповнювати свої приватні колекції роботами видатних українських митців, і тим самими - допомогти ЗСУ.



Аукціон-виставка пройде з 8 по 15 грудня в галереї «Дукат» за адресою: вул. Володимирська, 5, м. Київ. Фінал аукціону відбудеться 15 грудня у галереї «Дукат» з онлайн-трансляцією (у тому числі з можливістю робити ставки онлайн).



Участь в торгах - безоплатна, будь-хто може приєднатися. Картини залишаться у власності тих, хто придбає їх на аукціоні. Заявлені стартові аукціонні ціни значно нижчі за ринкові, тож організатори розраховують залучити до торгів широке коло справжніх поціновувачів мистецтва та небайдужих українців, які прагнуть допомогти ЗСУ.



Зареєструватися та ознайомитися із каталогом і детальним описом робіт можна на сайті

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