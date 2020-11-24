HAMR позволит Seagate увеличить ёмкость HDD сразу на 4 ТБ

24 ноября 2020 г., 15:42

0

Tweet

На этой неделе, выступая на конференции для инвесторов, исполнительный директор Seagate, Дэйв Мосли (Dave Mosley) сообщил, что технология магнитной записи с тепловой подготовкой (HAMR) позволит этому производителю наращивать ёмкость своих продуктов более быстрыми темпами. В частности, по его информации, с переходом ко второму поколению жёстких дисков Seagate c поддержкой HAMR, их вместимость увеличится с 20 сразу до 24 терабайт, минуя промежуточный этап 22 ТБ.

Мосли заявил, что Seagate стремится широко распространить технологию HAMR в своём ассортименте жестких дисков, чтобы увеличением объёмов производства снизить себестоимость каждого диска. По сравнению с HDD, использующими перпендикулярную запись (PMR), HAMR HDD обходятся дороже, так как в магнитную головку необходимо встраивать лазерный диод для локального нагрева места записи.

Дополнительной экономии компания может добиться, внедряя HAMR в накопители небольшой ёмкости — 12 и 16 ТБ. Высокая плотность записи HAMR позволит уменьшить в этих моделях количество используемых пластин/головок. «Если окажется возможным убрать один диск и две головки из 16-терабайтного (привода), мы сделаем это», — сказал Мосли.

Давний конкурент Seagate, Western Digital (WD), в отличие от неё сосредоточилась на технологии магнитной записи с микроволновой подготовкой (MAMR). Она считает этот способ лучше подходит для увеличения ёмкости HDD за пределы 20 ТБ, так как он не требует интеграции лазерного нагревателя в головки чтения/записи. Тем не менее, HAMR превосходит по плотности записи MAMR, и WD не исключает, что в дальнейшем тоже перейдёт на эту технологию.

Мосли сказал, что в Seagate хорошо знают MAMR, но считают её использование ненужной полумерой, которая, уж конечно, не позволила бы им увеличивать вместимость накопителей 4-терабайтовыми приращениями.

26 ноября — не пропустите Dell Technologies Forum EMEA!