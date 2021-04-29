Синхронизация данных между QNAP NAS и облачными сервисами 

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Сложно переоценить важность роли облачных сервисов, сервисов, которые позволяют выполнить такие задачи, как надежное хранение данных, совместное использование файлов и удаленное резервное копирование. Компания QNAP разработала и предлагает технологии, которые упрощают использование различных облачных сервисов, делают их более доступными и безопасными для бизнеса любого масштаба.

В частности с помощью шлюза облачного хранилища (Cloud storage Gateway) и монтируемого облачного хранилища (HybridMount) организации могут гибко интегрировать облачные сервисы по запросу, чтобы получить максимальную отдачу от использования облачного хранилища. В то время, как Hybrid Backup Sync и дедупликации ИТ-администраторы могут настроить эффективную отправку резервных копий QNAP NAS в облако. Так же у QNAP имеется весьма уникальная разработка для превращения облачных сервисов в полноценное хранилище с интерфейсом, свойственным QNAP NAS — решение QuTS hero.

Cloud Storage Gateway и Cloud Storage Mount

Решения Cloud Storage Gateway (Шлюз облачного хранилища) и монтируемое облачное хранилище (Cloud Storage Mount) позволяют предприятиям гибко интегрировать облачные сервисы по запросу, чтобы максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы хранения.

Шлюз облачного хранилища представляет собой приложение для гибридного облачного хранилища, VJBOD Cloud, которое связывает локальное хранилище с публичным облачным сервисом. В нем реализовано локальное кэширование, что позволяет обеспечить доступ с низкой задержкой к часто используемой информации. При этом скорость доступа к данным в публичном облаке практически не отличается от ситуации, когда они расположения в локальной сети.

Монтируемое облачное хранилище, HybridMount, призвано подключить несколько публичных облачных сервисов (включая хранилище объектов и хранилище файлов) или удаленных устройств хранения к NAS QNAP, чтоб дает практически неограниченную емкость хранилища. При этом возможно централизованно управлять всеми удаленными хранилищами из File Station или мобильного приложения Qfile.

Подключать, кстати, к локальному QNAP NAS, можно как облачные платформы, так и удаленные NAS-устройства (в том числе от других производителей) и сервера.

Отправка резервных копий в облаком и синхронизация с ним

Используя инструмент Hybrid Backup Sync, администратор может настроить создание резервной копии и синхронизацию данных между QNAP NAS и облаком. Данный инструмент поддерживает технологию QuDedup, которая дедублицирует данные в источнике, что позволяет оптимизировать резервные копии и выполнять восстановление данных. Важно отметить, что для создания резервной копии HBS может быть использован в облачном NAS посредством приложения QuTScloud. По сути, через интерфейс QuTScloud администратор открывает ПО HBS и настраивает создание резервной копии имеющегося облачного хранилища. В QuTScloud также поддерживаются такие сервисы QNAP как мгновенные снимки вне объема и QVPN — создание безопасного подключения между различными устройствами и облачным NAS.

Преобразование облачной платформы в QNAP NAS

С помощью QuTScloud можно в облачной среде создать NAS и на облачной платформе развернуть сервисы QTS. QuTScloud помогает пользователям, которые управляют множеством приложений с поддержкой SaaS в облаке, оптимизировать использование облачных данных и максимизировать рентабельность облака. Работающие из разных мест команды таким образом получают доступ к одному облачному NAS для упрощения обмена файлами и совместной работы. Облачный NAS также может служить идеальным местом для резервного копирования информации с локального NAS от QNAP.

На приведенных иллюстрациях наглядно представлено, как облачная платформа приобретает более привычный интерфейс операционной системы QNAP QTS.

Далее, в следующих публикациях мы более подробно остановимся на различных применениях QuTScloud, а так же подробно расскажем об использовании шлюзов и о запуске облачных платформ.

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