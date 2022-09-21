Що потрібно знати про аудити. Частина 1

21 сентября 2022 г., 16:22

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Дійсно, що ж потрібно знати саме CIO про аудити?

Зазначу, що майже половина проєктів нашої компанії Cioneer – це IT-аудити. І ми точно знаємо про типові проблеми, які приводять власника або CEO до проведення IT аудиту:

Високі витрати на IT;

Низький рівень віддачі від інвестицій в IT;

Бажання перевірити рівень IT зрілості незалежною структурою;

Необхідність відповідності вимогам.

Отже, почну з того, які бувають аудити. Є декілька типів, перерахую основні:

Аудит відповідності

Призначається для перевірки відповідності процесів компанії певним стандартам чи вимогам. Наприклад: аудит на відповідність стандарту PCI DSS, обов'язковий для компаній, які працюють з кредитними та дебетовими картами.

Фінансовий аудит

Мені здається, тут все просто – перевірка «охайності» фінансової звітності компанії.

Операційний аудит

Спрямований на оцінку внутрішніх контролів у певних процесах або певній галузі компанії (наприклад, логістика).

Інтеграційний аудит

Включає елементи фінансового та операційного аудиту, а також тести на відповідність внутрішнього контролю.

Адміністративний аудит

Оцінює ефективність операційної продуктивності підрозділу компанії.

Аудит ІС

Призначений для оцінки інформаційних систем щодо захищеності інформації/даних компанії, активів, цілісності, доступності, оцінки готовності компанії до критичних умов функціонування та іншого.

Форензик

Це тип аудитів, спрямованих на розкриття злочинів усередині компанії. Наприклад: витік даних, фінансове шахрайство.

Спеціалізований аудит

Зазвичай проводиться для оцінки однієї з областей активностей компанії. Наприклад, купівля послуг у зовнішніх підрядників.

Про IT-аудити серед іншого будемо говорити на найближчий програмі для IT директорів “CIO Open the future”, яка починається вже 29 вересня. Приєднуйтесь!

https://www.cioneer.com/open-the-future

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