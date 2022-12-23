Сервери – 2023

23 декабря 2022 г., 12:23

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Війна – не час для технологічних проривів та прогнозів. Для виживання бізнесу потрібні не новинки, а виважені дії за обставинами.

Після десяти місяців поведінка користувачів залишається ситуативною, хоча імпульсивних рішень поменшало. Так, спочатку, окрім вимушеної еміграції працівників, поширився масовий транзит ІТ-інфраструктури підприємств у «далекі хмари», європейські дата-центри. Не все те, що логічно для великих банків, держустанов, постачальників енергії та ритейлерів національного масштабу, виправдане для всіх. Хто залишився, розумно оцінює ризики прильотів, знеструмлення, втрати зв'язку. Зрозуміло, що катастрофи регіонального масштабу незворотні в короткому горизонті й заберуть місяці на відновлення основної діяльності – незалежно від рівня цифровізації бізнесу та того, де зберігаються твої дані. Локальні проблеми усуваються швидко, але і вони вимикають бізнес одночасно по всьому ланцюжку «клієнт – провайдер доступу до даних – сервісна хмара». У чому тоді сенс ІТ-еміграції? Навпаки, дата-центри по сусідству дають переваги мережевої зв'язності, низьких затримок доступу до даних, менших операційних витрат. Холодні резервні копії даних у далекому закордонні – добре та правильно, але годує бізнес продуктивна операційна діяльність. Аж до крамольної думки про автономність ядра серверної інфраструктури від будь-яких хмар і сторонніх провайдерів.

Доцільність залишається основним мотивом оновлення серверного парку. Не до смаківщини. «Кому як подобається. Хто любить попа, а хто – попадю чи попову дочку» (або, як варіант, свинячий хрящик) – прислів'я з минулого. Не варто слухати маркетологів, які закликають до нематеріального: сили бренду, віри у сервісні контракти, сухість та комфорт. Мати преференції – право будь-якого покупця під час вибору серверів. Але справа постачальника – нагадати йому головну якість сервера: відповідати завданням. Якщо сервер не підходить під твої додатки, він може називатися як завгодно – хоч Dell, хоч Dolce&Gabbana. Не варто йти на поводу у замовників, які приходять із готовими специфікаціями серверів – невідомо, хто і з якою метою їх писав. Не варто копіювати чужі розрахунки та підбирати «аналоги» – вторинна копія поганого розрахунку віддаляє цілі. Не треба вгадувати, що замовник мав на увазі. Варто завжди його запитувати: яке програмне забезпечення буде працювати з даними, скільки користувачів, які обсяги зберігання, про мережеве та серверне оточення, обмеження. Запитують не для того, щоб засумніватися у кваліфікації покупця або вивідати у нього секрети, а щоб зайвий раз утвердитись у коректному визначенні завдання, уникнути помилок. Всім на користь. Сервер – не статусний товар (як автомобіль, костюм чи часи). Тим більше зараз. Це – інструмент. Якщо він не підходить для конкретної роботи, то йому гріш ціна. Хоч би як він називався.

Щодо технологічних тенденцій, то у 2023-му році світ серверів стане різноманітнішим. Багаторічну гегемонію пари Intel/AMD розбавлять постачальники ARM-серверів під HPC/AI. Посилиться дрейф у бік обчислень на графічних процесорах. Слідом за недавньою прем'єрою AMD Genoa чекаємо на вихід серверів Intel Xeon 4-го покоління Sapphire Rapids. Висока щільність фізичних ядер в одному CPU зміцнить позиції односокетних серверів.

За всім цим гнатися необов'язково. Поки є платформи та процесори колишніх поколінь, можна купувати їх – відповідно до цілей і коштів. Будемо живі – на узбіччі прогресу не залишимось. Але й не переплачуватимемо за технологічний ентузіазм зі своєї кишені.

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