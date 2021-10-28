Depositphotos становится частью американской VistaPrint

28 октября 2021 г., 12:25

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Все проекты группы компаний Depositphotos, включая Crello, Lightfield.Productions, Bird In Flight, WAS становятся частью VistaPrint, входящей в состав публичной американской компании Cimpress. Сумма сделки составила 85 млн. долл. VistaPrint – крупнейший игрок на рынке принтинга и дизайна, она помогает малому бизнесу во всем мире раскрыть свой потенциал за счет партнерства в области дизайна, цифровых технологий и печати.

Вследствие сделки у Depositphotos и Crello (который сменит название на VistaCreate), появится существенно больше ресурсов, которые будут инвестированы в развитие технологий и продукта, продвижение на рынках Северной Америки и Европы, а также доступ к многомиллионной аудитории материнской компании.

Одновременно с объявлением сделки, VistaPrint запускает новый родительский бренд Vista – в состав которого вошли VistaPrint, 99designs by Vista, Vista x Wix и VistaCreate (ранеек Crello). Эти сервисы позволят Vista предоставлять владельцам малого бизнеса комплексные решения для онлайн- и офлайн-задач на любом этапе их предпринимательского пути – от создания до масштабирования бизнеса.

Вадим Нехай, CEO Depositphotos, продолжит руководить проектами группы (но уже в новой должности – вице-президента, VistaCreate и Depositphotos). Как отмечается, сокращение присутствия в Украине не планируется, напротив – в ближайших планах существенно масштабировать украинскую команду – от R&D до маркетинга.

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