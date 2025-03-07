Salesforce Agentforce 2dx дозволить створювати проактивні AI-агенти, що працюють автономно

7 марта 2025 г., 12:35

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На TDX, головному заході Salesforce для спільноти розробників, що проходить у Сан-Франциско, компанія представила кілька нових розробок у сфері Agentforce. Серед них - нова версія Agentforce 2dx зі значно розширеними можливостями з інтеграції AI-агентів у додатки, процеси та робочі процеси будь-якої компанії, версія Salesforce Developer Edition для Agentforce та AgentExchange, надійний торговий майданчик для агентів Agentforce.



За допомогою Agentforce 2dx компанії можуть створювати та впроваджувати AI-агентів, які діють проактивно та автономно у фоновому режимі, відкриваючи нові можливості для застосування. За словами представників Salesforce, ці агенти легко інтегруються з наявними системами даних, бізнес-логікою та користувацькими інтерфейсами.



Agentforce 2dx також покликаний знизити складність впровадження завдяки цілому ряду нових інструментів для адміністраторів і розробників: ключовим моментом є реалізація з низьким кодом - навіть користувачі без навичок програмування можуть створювати агентів.



Патрік Стоукс (Patrick Stokes), EVP з маркетингу продуктів і галузей у Salesforce, порівнює великі мовні моделі (LLM), що лежать в основі Agentforce, з центральним процесором: «LLM трохи схожі на процесор [...] LLM повинні бути частиною системи». За словами Стоукса, ця система охоплює три рівні: дані, додатки та агенти.



Особливо цікава можливість визначення змінних: дані клієнта можуть бути визначені як змінна і розблоковані за потреби. Таким чином, агент може отримати доступ тільки до тих змінних, які йому потрібні, і потім працювати з цими даними. Певні фільтри також покликані допомогти зменшити кількість галюцинацій.



Для експериментів з новими інструментами Agentforce тепер доступна версія Agentforce Developer Edition - безоплатне середовище розробки для створення прототипів AI-агентів Agentforce. Розробники отримують 150 виходів LLM на годину, 10 ГБ сховища даних, а також можливість повторного входу в систему раз на 45 днів. Термін дії версії для розробників не закінчується.



AgentExchange, новий торговий майданчик Salesforce для Agentforce, являє собою бібліотеку, в якій користувачі можуть обмінюватися та продавати шаблони та дії агентів. Організації можуть отримати вигоду з цих загальних ідей і впроваджень.



Компанії можуть налаштовувати і впроваджувати AI-агентів для різних ролей і галузей, допомагаючи їм економити час і ресурси. Наразі понад 200 компаній-партнерів, включно з Google Cloud, DocuSign і Box, пропонують свої компоненти для купівлі на платформі. За словами представників Salesforce, усі пропозиції мають пройти перевірку на безпеку, перш ніж потрапити до списку, щоб запобігти ризикам для конфіденційності.

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