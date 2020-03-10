Nvidia купила стартап объектного хранения данных SwiftStack

10 марта 2020 г., 15:55

0

Tweet

Новым приобретением корпорации Nvidia стал основанный в 2011 г. SwiftStack — разработчик облачного ПО для предприятий, помогающего им упрощать локальную инфраструктуру и управлять ресурсами хранения и вычислений, предоставляемыми публичнымирблаком.

Обе компании сотрудничают с прошлого года, когда стартап начал предлагать платформу SwiftStack Data Platform для искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений. Частью этого решения является ПО SwiftStack 1space, ускоряющее работу с данными на границе, в центре и в облаке.



Анонсированное поглощение не изменит отношений SwiftStack с существующими клиентами, наиболее заметными из ко оных являются PayPay Holdings, Rogers Communications, DC Blox, Snapfish и Verizon Communications.

Nvidia планирует в дальнейшем интегрировать технологию SwiftStack в собственный ассортимент решений ИИ.

«Мы не намерены становиться поставщиком систем хранения и не занимаемся продажей хранилищ в любой форме, — подчеркнул Манувир Да (Manuvir Da), руководитель корпоративных вычислений в Nvidia. — Мы очень плотно работаем с нашими партнерами по хранению. Это приобретение предназначено для дальнейшей интеграции различных технологий хранения данных и работы, которую мы делаем для ИИ».

По словам Да, уже много лет назад Nvidia поняла, что должна предоставить заказчику не просто графический процессор или библиотеку программного обеспечения, а весь комплект, от GPU до самих приложений. «Если вы посмотрите на Nvidia сейчас, мы тратим большую часть нашей энергии на программное обеспечение для различных видов приложений ИИ», — сказал он.

Стоимость сделки с SwiftStack официально не сообщалась, а финализировать её предполагается в ближайшие недели.

В марте 2019 Nvidia анонсировала покупку Mellanox Technologies за 6,9 млрд долл. Она уже ратифицирована регуляторами в США и Евросоюзе и должна быть одобрения властями Китая. Сегодня, 10 марта, истекает последний срок принятия окончательного решения, однако он может быть перенесён на 10 июня.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации