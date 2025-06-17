Оператор зв’язку lifecell пропонує клієнтам малого та середнього бізнесу хмарну CRM

17 июня 2025 г., 13:35

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Мобільний оператор lifecell, що входить до групи компаній DVL, запустив новий продукт для малого та середнього бізнесу – lifecell CRM (Customer Relationship Management). Це хмарна система управління відносинами з клієнтами, що об’єднує IP-телефонію, FMC, інструменти автоматизації продажів та аналітику в одному інтерфейсі.

lifecell CRM виводить взаємодію з клієнтами на новий рівень та забезпечує централізоване управління комунікаціями: вхідні та вихідні дзвінки, записи розмов та історія контактів автоматично зберігаються у картці клієнта. Інтелектуальна маршрутизація дзвінків дає змогу рівномірно розподіляти навантаження між співробітниками, а гнучкі налаштування дозволяють адаптувати систему до потреб будь-якої компанії.

Основні можливості lifecell CRM: централізовані комунікації; історія взаємодій; інтелектуальна маршрутизація; аналітика в реальному часі; гнучкість налаштувань.

Хмарна архітектура забезпечує додаткову гнучкість в умовах гібридної або віддаленої роботи. Сервіс не вимагає встановлення фізичного обладнання та додаткових інвестицій в інфраструктуру.

Особливо зручно запускати lifecell CRM чинним бізнес-клієнтам lifecell. Всі послуги – від зв’язку до CRM – надаються в єдиній екосистемі, оплачуються одним рахунком та мають єдиний технічний супровід. На додаток, продукти lifecell можуть бути інтегровані між собою, сприяючи створенню зручного цифрового середовища.

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