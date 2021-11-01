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Salesforce адаптировала платформу Field Service для выполнения более сложных работ

1 ноября 2021 г., 15:55
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Salesforce адаптировала платформу Field Service для выполнения более сложных работ

Ведущий игрок рынка CRM, компания Salesforce, вчера объявила, что она дополнила платформу Field Service набором инструментов, призванных помочь клиентам выполнять более сложные задания и настраивать рабочие процессы в соответствии со своими потребностями.

Платформа Field Service предназначена для для диспетчеризации и управления техническими специалистами, осуществляющими обслуживание на местах. С момента вспышки пандемии COVID-19 спрос на неё сильно колебался, тем не менее, сегодня Field Service это один из самых быстрорастущих продуктов Salesforce.

С этим апдейтом платформа получает улучшенный механизм планирования и оптимизации (Scheduling and Optimization Engine), который поможет организациям выполнять задания, требующие участия нескольких технических специалистов или многоэтапного обслуживания. Так, например, коммунальная компания теперь может планировать работу, которая включает в себя рытье ямы для нового электрического столба, установку столба, разводку проводов и подключение их в локальную инфраструктуру энергоснабжения. Это должно помочь компаниям более эффективно использовать ресурс своих сотрудников.

Новые веб-компоненты Lightning поможет предприятиям и партнёрам конфигурировать мобильное приложение Field Service с продвинутыми функциями и рабочими процессами. Lightning Web Components также позволяют реализовать специализированные отраслевые приложения, такие как оптимизированный рабочий процесс для фирм, занимающихся домашней безопасностью.

Другое новшество, опция самостоятельного планирования, позволяет клиентам вносить в расписание, отменять, подтверждать или переносить свои собственные встречи. Графики работы технических специалистов и ресурсы обслуживания при этом будут корректироваться автоматически.

Кроме того, платформа Field Service теперь оснащена функцией двусторонней видеосвязи Visual Remote Assistant. Благодаря ней агенты и клиенты могут связываться по видео для решения вопросов устранения неполадок.

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