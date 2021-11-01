Salesforce адаптировала платформу Field Service для выполнения более сложных работ

1 ноября 2021 г., 15:55

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Ведущий игрок рынка CRM, компания Salesforce, вчера объявила, что она дополнила платформу Field Service набором инструментов, призванных помочь клиентам выполнять более сложные задания и настраивать рабочие процессы в соответствии со своими потребностями.

Платформа Field Service предназначена для для диспетчеризации и управления техническими специалистами, осуществляющими обслуживание на местах. С момента вспышки пандемии COVID-19 спрос на неё сильно колебался, тем не менее, сегодня Field Service это один из самых быстрорастущих продуктов Salesforce.

С этим апдейтом платформа получает улучшенный механизм планирования и оптимизации (Scheduling and Optimization Engine), который поможет организациям выполнять задания, требующие участия нескольких технических специалистов или многоэтапного обслуживания. Так, например, коммунальная компания теперь может планировать работу, которая включает в себя рытье ямы для нового электрического столба, установку столба, разводку проводов и подключение их в локальную инфраструктуру энергоснабжения. Это должно помочь компаниям более эффективно использовать ресурс своих сотрудников.



Новые веб-компоненты Lightning поможет предприятиям и партнёрам конфигурировать мобильное приложение Field Service с продвинутыми функциями и рабочими процессами. Lightning Web Components также позволяют реализовать специализированные отраслевые приложения, такие как оптимизированный рабочий процесс для фирм, занимающихся домашней безопасностью.

Другое новшество, опция самостоятельного планирования, позволяет клиентам вносить в расписание, отменять, подтверждать или переносить свои собственные встречи. Графики работы технических специалистов и ресурсы обслуживания при этом будут корректироваться автоматически.

Кроме того, платформа Field Service теперь оснащена функцией двусторонней видеосвязи Visual Remote Assistant. Благодаря ней агенты и клиенты могут связываться по видео для решения вопросов устранения неполадок.

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