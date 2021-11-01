Пользователи Cisco Webex смогут проводить встречи с использованием объемного изображения

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Компания Cisco представила единственное в отрасли решение для иммерсивных совещаний в реальном времени с голографическим изображением. Пандемия обострила необходимость совещаний без дорогостоящих командировок и с соблюдением инфекционной безопасности. Например, при появлении нового хирургического инструмента необходимо организовать тренинги для врачей и техников. С помощью Webex Hologram их можно провести дистанционно, экономя время и деньги и предоставляя возможность увидеть инструмент со всех сторон в реальном размере.
- В отличие от имеющихся на рынке приложений для проведения совещаний с двумерным изображением, Webex Hologram создает полное ощущение присутствия благодаря фотореалистичному голографическому показу;
- С помощью Webex Hologram докладчик может делиться контентом, что дает участникам возможность реальной совместной работы и творчества;
- В отличие от других решений, ограничивающих обзор одним углом зрения, поддержка подключения «один ко многим» позволяет множеству дистанционных участников одновременно видеть объемное изображение.
Решение Webex Hologram вскоре войдет в состав комплекса Webex Suite, гибридные и дистанционные сотрудники смогут использовать его иммерсивные возможности с помощью гарнитур дополненной реальности по своему выбору.
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