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Рынок широкоформатных принтеров вышел в плюс

2 марта 2020 г., 16:25
Рынок широкоформатных принтеров вышел в плюс

Мировой рынок широкоформатных печатающих устройств (принтеры формата А2-А0+) по итогам финальной четверти года сумел выйти в незначительный плюс исходя из объема поставок. Увеличение поставок устройств в регион EMEA позволило сгладить провал, отмеченный в Северной и Южной Америке, а также странах APAC. В целом наблюдалась тенденция роста интереса к UV-принтерам, а также струйной сублимационной печатной периферии.

Во многом за счет Западной Европы, после слабого третьего квартала регион EMEA вырос на 14% «YoY». Поставки в Канаду и Латинскую Америку выросли более чем на 10%, однако результаты США потянули регион вниз на 3,5%. Регион APeJ вырос на 1,5%, но с учетом просевшей на 16% Японии регион также попал в зону спада.

Большинство поставленных принтеров работали с водорастворимыми чернилами, а ведущими вендорами были HP, Canon и Epson. Лидером рынка, отгрузившим почти треть (31%) от общего объема устройств, оставалась HP Inc. Следом разместились Canon Group (22%) и Epson (17%).


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