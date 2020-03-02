Хиральный ферроэлектрик откроет новые возможности для полупроводников

2 марта 2020 г., 15:55

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В статье, вышедшей в прошлую пятницу в журнале Science Advances, исследователи из нью-йоркского Политехнического Института Ренселлера рассказали о создании уникального материала, контролируемые свойства которого делает его перспективным для использования в будущем поколении электроники.

Авторы синтезировали свой гибридный органически-неорганический кристалл из углерода, йода и свинца и продемонстрировали, что в нём сочетаются два свойства, ранее не встречавшихся в одном материале. Речь идёт во-первых о спонтанной электрической поляризации, изменяемой электрическим полем (ферро- или сегнетоэлектрик), а во-вторых об особом виде асимметрии — хиральности — при которой объекты являются зеркальным подобием друг друга, но не могут быть совмещены.

По словам Цзянь Ши (Jian Shi), доцента материаловедения Ренселлера, эта уникальная комбинация позволяет наделить ферроэлектрик дополнительной (оптической, магнитной, электрической) функциональностью и манипулировать ею ранее невозможными способами.

Экспериментальное открытие стало возможным благодаря работе доцента Равишанкара Сундарарамана (Ravishankar Sundararaman), теоретически обосновавшего возможность существования такого материала.

Хиральность сегнетоэлектрического материала, пишет Сундарараман, позволяет ему по-разному реагировать на лево- и правозакрученный свет, изменяя определённым образом свои электрические и магнитные свойства. Этот тип взаимодействия света и вещества особенно перспективен для будущих коммуникационных и вычислительных технологий.

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