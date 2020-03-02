Платформа Creatio от Terrasoft расширяет возможности управления взаимоотношениями с партнерами

2 марта 2020 г., 16:55

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Компания Terrasoft представила новую функциональность Creatio (ранее bpm’online) для управления взаимоотношениями с партнерами, которая призвана стать драйвером роста партнерских продаж и инструментом для повышения качества обслуживания партнеров в каждой точке взаимодействия.

Среди преимуществ PRM-инструментов Creatio отмечается наличие готового партнерского портала для организации тесного взаимодействия компании со своими партнерами, сквозные процессы для автоматизации совместного маркетинга и продаж, а также low-code платформа для гибкой настройки функциональности системы с учетом целей и задач компании.

Партнерский портал может использоваться совместно с Sales Creatio либо CRM-линейкой Creatio. С одной стороны, благодаря включению партнеров в единую информационную среду Creatio, портал позволяет организовать сквозные процессы маркетинга и продаж через партнерскую сеть, а также сервисное обслуживание партнерских организаций. С другой стороны, благодаря своей архитектуре и требованиям к безопасности, портал обеспечивает ограниченный доступ партнеров к данным и функциональности основной системы.

Вы можете указывать разные условия сотрудничества для разных уровней партнерства, отслеживать текущие и целевые показатели партнеров, фиксировать проведение обучающих мероприятий и вести учет сертифицированных специалистов.

При работе с перспективными сделками на портале партнеры могут идти по настроенным процессам продаж, самостоятельно заполнять данные о клиентах и дополнять информацию о конкурентах, совместно с менеджерами вашей компании обрабатывать лиды и продажи, а также в реальном времени отслеживать статус по своим сделкам и просматривать сводную аналитику по продажам.

В Creatio можно указать персональный прайс-лист (например, особую скидку) для партнера, а также настроить разные прайс-листы для разных уровней партнерства. В результате, при подборе продуктов в заказ будет автоматически подтягиваться цена из указанного прайс-листа.

В системе предусмотрены инструменты для организации работы с партнерскими фондами. На примере маркетингового фонда настроены процессы начисления фиксированного процента от суммы продаж и, после согласования маркетинговых активностей партнера, списания принятого бюджета из фонда.

Для быстрой настройки портала можно использовать привычные инструменты low-code платформы Creatio. Например, пользовательскими средствами настроить новый или изменить существующий процесс, который будет затрагивать как внешних, так и внутренних пользователей системы. Или можно в несколько кликов модифицировать интерфейс и логику работы портала, чтобы адаптировать его функциональность с учетом целей и задач вашей компании.

Возможность активировать и деактивировать пользователей портала, а также распределять их права доступа есть не только в основной системе Creatio, но и в профиле организации на портале. Это позволяет делегировать часть функций администратору со стороны партнера, который сможет самостоятельно настраивать профиль организации и управлять своими пользователями.

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