Рост рынка смартфонов EMEA достиг 21%

31 мая 2021 г., 15:45

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В IDC насчитали свыше 93 млн смартфонов, отгруженных в страны EMEA по итогам начальной четверти 2021 г. Результат годичной давности удалось улучшить на 20,9%. В тоже время, в денежном выражении рынок вырос на 29,0%, позволив превысит отметку в 31 млрд долл.

В Европе объем рынка за год увеличился почти на треть, до 23,1 млрд долл. Во многом это объясняется сравнением с прошлогодним периодом жесткого локдауна, существенно повлиявшим на потребительскую активность.

Samsung отчиталась высокими результатами работы — на европейский рынок вендор отгрузил две пятых общего объема устройств, что позволило добиться лучшей подконтрольной доли за последние шесть лет. Расположившаяся на второй строке рейтинга Apple продолжала успешно продвигать линейку iPhone 12. Лучшую динамику роста продаж и личный рекорд показала Xiaomi, взявшая почти пятую часть европейского рынка. Таким образом, на трех крупнейших вендоров пришлось четыре пятых европейского рынка смартфонов. Huawei продолжила покидать рынок — за вендором осталось лишь 2,6% рынка, а за выделенным в отдельный бренд Honor — 0,7%.

За счет активного продвижения брендов Tecno, Infinix и itel, в странах Африки и Ближнего Востока уверенный рост продолжала Transsion. Это позволило вендору выйти на третью позицию в общем рейтинге по странам EMEA.

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