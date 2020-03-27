Главная » Статьи Роль CIO и CISO в условиях пандемии Автор – КО , 27 марта, 17:51 0

Tweet Беспокойство относительно масштабов и влияния пандемии COVID-19 постоянно растет, что заставляет организации занять проактивную позицию и выстроить стратегию ведения бизнеса в условиях кризисных ситуаций. Директор по информационным технологиям (CIO) и директор по информационной безопасности (CISO) играют ключевую роль в этом процессе. Именно они должны разработать и реализовать комплекс мероприятий, направленных на непрерывное и защищенное функционирование организации в условиях внедрения мероприятий по сдерживанию пандемии. Далее приведен контрольный список, подготовленный специалистами KPMG, который поможет на этом пути. Может ли ваш бизнес эффективно функционировать в условиях удаленной работы? Вам нужно убедиться, что ваш бизнес может работать удаленно и гибко, а ваши работники способны это обеспечить. Это может заставить вас еще раз пересмотреть решение относительно прав доступа, полномочий и уровней риска. Вопросы, которые следует учесть: Достаточное ли у вас количество VPN каналов, порталов и шлюзов для удаленной работы большого количества сотрудников и третьих лиц, например потенциальных ключевых поставщиков, подрядчиков и разработчиков?

Тестировалась ли инфраструктура на ее способность справиться с ожидаемыми нагрузками?

Есть ли отдельные «слабые» звенья в инфраструктуре и можете ли вы дополнительно обеспечить их устойчивость?

Нужно ли ослабить механизмы контроля доступа или предоставить дополнительные учетные записи или полномочия для удаленного входа?

Имеет ли служба поддержки достаточно ресурсов для обработки любых запросов пользователей, которые не могут войти в систему или которым ранее не приходилось иметь дело с удаленной работой?

Если работникам необходимы ноутбуки для удаленной работы, есть достаточный резерв лэптопов или возможность приобрести дополнительное количество для удовлетворения спроса, а также как следует определять приоритетность их распределения?

В тех случаях, когда резерв оборудования ограничен, рассматривали ли вы возможность, перехода на облачные технологии (например, Office 365 и One Drive)?

Рассматривали ли вы возможность внесения в «белый список» только определенных приложений в этот период и блокировки всех несущественных сервисов?

Есть ли у вас ограничения относительно возможностей видео– и аудио-телеконференций и можете ли вы сделать что-нибудь для масштабирования этой инфраструктуры?

Рассматривали ли вы альтернативные облачные решения для конференций и удаленной работы?

Имеют ли сотрудники необходимые номера или ссылки для доступа к видео– и аудио-телеконференций, доступны ли учебные материалы, нужно ли организовать справочную линию?

Можете ли вы обеспечить удаленное функционирование службы поддержки в условиях, когда ее работники вынуждены работать из дома?

Подготовлены ли простые раздаточные материалы для персонала, с ответами на основные вопросы, с которыми обращаются в службу поддержки: Как войти в систему? Как изменить пароль? Как получить доступ к ключевым сервисам? Как я могу получить помощь в службе поддержки? Кто будет моими ключевыми контактами в случае возникновения у меня кризисных ситуаций?

Можете ли вы масштабировать цифровые каналы, чтобы удовлетворить спрос? Ограничения на передвижение в условиях распространения вируса может привести к новым моделям спроса и увеличению трафика в цифровых каналах. Больше клиентов и заказчиков могут ожидать взаимодействия с вами с помощью цифровых каналов, следовательно, можете ли вы масштабировать эти системы и услуги, чтобы справиться с изменениями в спросе?

Каким образом вы бы отслеживали загрузки и производительность и кто уполномочен принимать решение о масштабировании мощностей или выборе и приоритетности в случае нехватки мощностей?

Четко ли понятно вам, от каких сервисов возможно придется отказаться или как могут измениться процедуры взаимодействия с клиентами, если системы перегружены?

Зависите ли вы от ключевых контакт-центров, и если эти центры закрыты или недоступны, могут ли клиенты и заказчики взаимодействовать с вами через другие каналы?

Есть ли возможность позволить работникам контакт-центра работать удаленно или перенести их нагрузку на другой контакт-центр?

Анализировали вы взаимодействие между контакт-центрами и службами поддержки или справочными службами, а также возможности любых договоренностей об аутсорсинге?

Обсуждали ли вы такие возможные договоренности с ключевыми поставщиками этих сервисов и то, как они будут определять приоритетность ваших нужд и потребностей других клиентов? Зависите ли вы от ключевого ИТ-персонала? К сожалению, работники могут заразиться или могут оказаться неспособными передвигаться или вынуждены ухаживать за членами семьи; вам следует запланировать значительное количество отсутствующих сотрудников на рабочих местах. Что будет, если ключевой ИТ-персонал (в том числе подрядчики) будет не в состоянии передвигаться или заболеет. Зависимы ли вы от небольшого количества ключевых сотрудников?

Каким образом вы могли бы уменьшить эту зависимость, например, обеспечив наличие аварийной процедуры, которая позволила бы другим администраторам получить доступ к критическим системам?

А как насчет группы по безопасности? Кто ее ключевые лица, и если CISO недоступен, то кто будет принимать решения по мерам безопасности и какими будут приемлемые риски для компании? Что будет, если произойдет прерывание в работе центра обработки данных? Центры по обработке данных также могут подвергнуться воздействию вируса. Положительный тест сотрудников может привести к эвакуации и требовать глубокого обеззараживания здания; нарушение транспортной инфраструктуры может препятствовать доступу, а персонал ЦОДа может оказаться неспособным работать. В случае, если один из ваших центров обработки данных эвакуирован, предусматривают ваши планы восстановления после аварий такой сценарий, и протестовали вы эти планы?

Как быстро вы можете перейти на другой сайт и кто руководит этим процессом?

Зависите ли вы от ключевых лиц (включая поддержку подрядчика) для обеспечения работы ЦОДа и как вы можете управлять этой зависимостью? Можете ли вы масштабировать свои облачные решения? Могут возникнуть дополнительные требования к облачным сервисам, которые потребуют от вас масштабирования имеющейся вычислительной мощности, что может повлечь дополнительные расходы. Другие услуги могут демонстрировать падение в спросе. Можете ли вы отслеживать спрос на вычислительные мощности и эффективно управлять распределением ресурсов?

Подготовлены ли меры реагирования на случай дополнительных расходов, которые могут быть понесены из-за масштабирования или предоставления других облачных услуг? Насколько вы зависимы от конкретных поставщиков? На ваших поставщиков и партнеров также будет оказываться давление, и их деятельность тоже будет нарушена. Кто является вашими критически важными поставщиками и что бы вы делали, если бы они были не в состоянии работать, в том числе в случае нарушения в работе ключевых поставщиков услуг?

Есть ли сейчас меры, которые можно принять, чтобы уменьшить эту зависимость, включая использование ресурсов вашей команды?

Обсуждаете ли вы последствия со своими ключевыми поставщиками и имеете ли вы правильные контактные данные этих поставщиков?

Определили ли вы, какие поставщики ИТ-услуг могут оказаться под финансовым давлением, и какова была бы ваша альтернативная стратегия обеспечения ресурсами, если бы они «выбыли бы из игры»? Что будет, если произошло нарушение информационной безопасности («киберинцидент»)? Организованные преступные группировки используют страх перед COVID-19 для проведения высоко таргетированных фишинговых атак и создания фальшивых веб-сайтов, что приводит к увеличению риска нарушения кибербезопасности. Объяснили ли вы работникам, где можно получить доступ к точной информации о пандемии COVID-19 и о том, как реагирует ваша фирма на COVID-19?

Предупреждены ли сотрудники о повышенном риске фишинговых атак, использующих информацию о COVID-19 в качестве «прикрытия»?

Если вы зависимы от альтернативных систем или решений, в том числе, закупаемых в виде облачных сервисов, кому бы вы доверили решать вопросы нарушения информационной безопасности, связанные с этими системами?

Нужно ли менять подход к процедурам по безопасности во время пандемии, включая меры по мониторингу событий нарушения безопасности? Что будет, если произойдет ИТ-инцидент? В то время как COVID-19 занимает главное место в новостях, вы все-таки должны быть осведомлены о возможности сбоя в ИТ-системах из-за изменений требований к вашей инфраструктуре или возможной кибератаке. Сможете ли вы скоординировать реагирование на инцидент удаленно, и есть ли у вас необходимые конференц-средства и доступ к сайтам/ процессам и пособия по управлению инцидентами?

Есть ли у вас виртуальный кабинет для чрезвычайных случаев, если физический доступ ограничен?

Зависимы ли вы от ключевых лиц по реакции на инцидент, и если да, что вы можете сделать, чтобы уменьшить эту зависимость?

Как меняется структура управления кризисными ситуациями/ инцидентами и реагирования на них, если ключевые менеджеры по инцидентам/ лица, ответственные за восстановление работы систем не доступны?

Уверены ли вы, что ваши резервные копии актуальны и что при худшем сценарии вы можете восстановить жизненно важные корпоративные данные и системы?

Как вы будете действовать в случае возникновения ИТ-инцидента из-за атаки, вызванной вирусом-вымогателем, когда значительное количество ваших сотрудников работает из дома? Наилучшим ли образом вы используете свои ресурсы? Вам нужно будет уметь обеспечивать функционирование с ограниченным количеством сотрудников и четко определять приоритеты для задач, которые ваша команда должна выполнить. Определили вы приоритеты в деятельности своей команды, есть ли задачи, которые можно отложить и высвободить сотрудников для разработки и планирования действий в чрезвычайных ситуациях и подготовки приоритетных задач?

Есть ли у вас возможность получить доступ к аварийным фондам (фондам для чрезвычайных обстоятельств), если вам нужно обеспечить оборудование или оперативную дополнительную поддержку подрядчика/ специалиста?

Если вы столкнулись с необходимостью уменьшения дискреционных расходов для сохранения денежных средств, понятно ли вам, какие расходы нужно защитить и на чем можно сэкономить? Является ли ваша модель поведения примером для других? На фоне всех этих организационных аспектов вы являетесь руководителем, и ваша команда будет искать у вас лидерство и поддержку. Сделали вы все необходимое, чтобы ваша команда внедряла соответствующие гигиенические меры, включая гибкую и удаленную работу для удовлетворения потребностей, которые меняются?

Есть ли у вас актуальные контактные данные всей вашей команды? Знает ли ваша команда, к кому обратиться в чрезвычайных ситуациях?

Существует ли модель поведения, которую вы ожидаете от своей команды и что произойдет, если вы будете недееспособными? Кто сможет вас заменить?

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации 0

Tweet Напечатать Отправить другу Читайте также Коронавирус, геотрекинги и распространение вредоносного ПО • [27 марта, 11:43] – КО

– Tesla, электричество и инфраструктура будущего • [26 марта] – Олег Мельник

– Как карантин отразился на потреблении трафика? • [25 марта] – Евгений Куликов

– Как организовать безопасную и эффективную дистанционную работу. Реальный опыт компании • [19 марта] – Павел Жданович

– Kingston DC450R — доступная производительность • [6 марта] – Тимур Ягофаров