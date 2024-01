Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365 

+11

Довгоочікуваний Copilot для Microsoft 365 (також відомий як Microsoft 365 Copilot) тепер доступний без мінімальної кількості необхідних ліцензій. Досі доступ до нього мали лише великі підприємства, які придбали 300 або більше ліцензій за наявності Enterprise Agreement (ЕА). Однак тепер можливості Штучного Інтелекту на робочому місці доступні всім, навіть окремим користувачам.

Але перш ніж ви дістанете кредитну картку, ось що вам потрібно знати про ліцензування Microsoft 365 Copilot.

Що таке Copilot для Microsoft 365?

Ця стаття припускає, що ви вже ознайомлені з цією технологією. Однак у разі, якщо вам потрібно оновити інформацію, Copilot для Microsoft 365 – це технологія Microsoft на базі Generative AI, яка інтегрована в пакет продуктів Office 365, якими більшість людей користуються щодня, наприклад Word, PowerPoint, Outlook, Excel і Teams.

Комбінація з Copilot для Microsoft 365, потужності LLM і ваших бізнес-даних, що працюють у програмах Microsoft 365, створила, мабуть, найпотужніший інструмент для підвищення продуктивності на планеті. Дослідження, проведене корпорацією Майкрософт серед перших користувачів, підтверджує це твердження: 81% сказали, що витрачають менше часу на пошук інформації, 73% - що це робить зустрічі ефективнішими, 79% - що витрачають менше часу на обробку електронної пошти, а 94% - що це полегшує початок роботи з драфтами.

Якщо ви хочете дізнатися більше про Copilot для Microsoft 365, прочитайте цей гайд. А зараз ми зануримося у складнощі ліцензування.

Як працює ліцензування Copilot для Microsoft 365?

Вам не терпиться відчути переваги нової технології Gen AI у своїй повсякденній роботі, але ви можете зіштовхнутися зі складнощами у ліцензуванні у випадку, коли ви не знайомі з різними рівнями ліцензування. Ми пояснимо це тут:

CSP vs EA vs DWE

CSP (ліцензійна програма Microsoft Cloud Solution Provider) дозволяє компаніям будь-якого розміру купувати ліцензії через авторизованого партнера Microsoft, на відміну від корпоративної угоди (EA), за якою клієнт купує ліцензії безпосередньо у Microsoft.

Досі Copilot для Microsoft 365 можна було придбати лише через EA, але тепер Microsoft оголосила, що ви можете придбати ліцензію через ліцензійну програму CSP.

SoftwareOne є частиною програми CSP - фактично ми перепродаємо та управляємо ліцензіями Microsoft на суму понад 22 млрд.дол. і надаємо підтримку більш ніж 175 млн. користувачам Office 365 по всьому світу. Більше того, ми брали участь у пілотуванні Microsoft Copilot, щоб підготувати наших клієнтів рівня ЕА, які першими перейшли на цю технологію. Коротше кажучи, ми вже працювали на практиці з цією новою технологією, яку багато інших лише зараз отримують право продавати.

Ми продаємо ліцензії CSP у комплекті під назвою Digital Workplace Essentials (DWE). Пакет DWE надає вам доступ до підтримки SoftwareOne, ліцензію Copilot для M365 і доступ до навчального порталу, щоб ви могли швидко освоїти нову технологію.

Яка ліцензія потрібна для Copilot M365?

Copilot для M365 - це "add-on (додаткова)" ліцензія, тобто, щоб придбати її, вам потрібно додати її до вже існуючої ліцензії. Є шість варіантів існуючих ліцензій, до яких ви можете її додати:

M365 Premium

Рекомендований

Для організацій з 300 користувачами або менше, але з функціями безпеки, які є важливими для взаємодії даних та ШІ, необхідної для Copilot M365.

M365 Business Standard

Необхідно бути обережними

Також для організацій з 300 користувачами або менше. Якщо це ваш поточний тип ліцензії, ми рекомендуємо витратити час на перегляд технології безпеки, перш ніж купувати Copilot.

Microsoft 365 E5 або A5 (A ліцензії – для шкіл)

Рекомендований

Microsoft 365 - це пакет, який включає Office 365 та EMS, пакет безпеки Microsoft, що включає низку технологій безпеки, важливих для взаємодії даних з ШІ Copilot. На рівні E5 він також включає Microsoft Defender.

Microsoft 365 E3 or A3

Необхідно бути обережними

До складу Microsoft 365 входять Office 365 і EMS, однак до нього не входить Microsoft Defender. Ми радимо вам переглянути свої технології безпеки, перш ніж купувати Copilot.

Office 365 E5

Необхідно бути обережними

Ліцензія на пакет Office 365 без EMS, але з Defender та іншими функціями безпеки, такими як доступ до ідентифікаційних даних та управління ними, захист інформації та управління інсайдерськими ризиками. Хоча вона має певні функції безпеки, вони можуть бути недостатньо надійними для взаємодії даних з Copilot.

Office 365 E3

Необхідна особлива обережність

Вона включає лише ліцензію на пакет Office 365, без будь-яких додаткових функцій безпеки чи відповідності вимогам.

Як ліцензія Copilot для M365 впливає на існуючі ліцензії?

Copilot для M365 доступний тільки у вигляді річної ліцензії, а не помісячної. Якщо у вас є існуючі річні ліцензії, ви можете продовжити термін дії ліцензії Copilot до тієї ж дати, коли завершується термін дії існуючих річних ліцензій. Це означає, що ваші існуючі ліцензії та ліцензії Copilot будуть продовжуватися одночасно, що значно спростить управління ліцензіями.

Якщо ви вже є клієнтом SoftwareOne DWE (пам'ятайте, що DWE - це наша пакетна пропозиція, яка включає ліцензії CSP від Microsoft), то ваш менеджер може допомогти вам додати ліцензію Copilot для M365 до ваших вже існуючих ліцензій. Також ми готові допомогти вам розібратися з бізнес-обґрунтуванням, перевірити необхідну кількість ліцензій, надати вам пропозицію та оформити замовлення.

Якщо ви вперше замовляєте таку ліцензію Microsoft у SoftwareOne, наші спеціалісти по роботі з клієнтами подбають про те, щоб у вас був укладений новий контракт DWE, який дозволить вам здійснити покупку.

Які технічні вимоги необхідні для впровадження Copilot для Microsoft 365?

Щоб Copilot працював, у вас мають бути розгорнуті певні програми. Якщо ви вже використовуєте Microsoft 365 E3 або E5, A3 або A5, то, швидше за все, ви вже відповідаєте більшості вимог.

На найвищому рівні вони включають:

• Microsoft Enterprise Apps for 365

• Microsoft Entra ID

• Microsoft OneDrive

• Microsoft Outlook

• Microsoft Teams

• Microsoft Loop – ця функція має бути увімкнена у вашому тенанті Microsoft

• Microsoft Whiteboard

Детально про те, як все це налаштувати, вимоги до мережі, умовний доступ і контроль доступу можна дізнатися в цій статті.

Ознайомтеся з впливом Copilot для M365 на ліцензії та безпеку

Впровадження такої революційної технології, як Copilot для Microsoft 365, щоб трансформувати спосіб роботи вашої організації, може здатися привабливим, але є багато аспектів, які слід розглянути та застерегти, перш ніж занурюватися з головою, і не в останню чергу це стосується впливу на ліцензування та безпеку.

Наша порада: не страждайте від FOMO (the fear of missing out - страх упустити щось важливе). Але спочатку протестуйте його на невеликій кількості ліцензій - менше п'яти - поки ви готуєте свою організацію до повного впровадження. Пограйте з ним, подивіться, де можуть виникнути проблеми з налаштуванням вашої організації, і поговоріть з SoftwareOne про те, як підготувати вашу організацію до повномасштабного впровадження Gen AI на вашому робочому місці.

