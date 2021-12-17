Разработан чип стабильной памяти для хранения данных на протяжении 10 лет

17 декабря 2021 г., 11:55

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На проходящей в эти дни в Токио выставке SEMICON JAPAN японская корпорация Floadia, основанная 10 лет назад бывшими инженерами Hitachi и Renesas, представила прототип чипа флэш-памяти с 7-разрядными ячейками, который способен хранить аналоговые данные на протяжении 10 лет при температуре 150 °C. Для сравнения, в ячейках традиционной памяти такие данные могут храниться не более 100 секунд из-за значительной утечки заряда.



Эта технология памяти основана на микросхемах флэш-памяти типа SONOS, разработанных Floadia для интеграции в микроконтроллеры и другие устройства. Для увеличения длительности хранения 7 бит данных Floadia внесла ряд нововведений, таких как оптимизация структуры слоёв улавливания заряда, то есть плёнки ONO,



Компания применит новую технологию в чипе, который выполняет операции логического вывода ИИ (искусственного интеллекта) с чрезвычайно низким энергопотреблением. Этот чип основан на архитектуре Computing in Memory (CiM), которая хранит веса нейронной сети в энергонезависимой памяти и выполняет большое количество операций умножения/сложения параллельно. CiM позволяет считывать большой объём данных из памяти и потребляет гораздо меньше энергии, чем обычные ускорители ИИ, которые выполняют вычисления с умножением/сложением на центральных процессорах и GPU.



Комбинация из двух ячеек новой памяти может хранить до 8 бит весовых данных нейросети и достигает производительности умножения/сложения в 300 TOPS/Вт – намного больше, чем у сегодняшних ускорителей ИИ. Помимо этого, энергонезависимая технология Floadia отличается сверхэкономичностью: чипы конкурентов тратят на запись и стирание информации в миллион раз больше энергии.

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