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В первом квартале 2022 г. средняя цена памяти NAND снизится на 10-15%

17 декабря 2021 г., 12:34
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В первом квартале 2022 г. средняя цена памяти NAND снизится на 10-15%

После продолжительного роста TrendForce прогнозирует заметное снижение средних отпускных цен на флэш-память NAND. Среди главных причин аналитики называют грядущий избыток предложения. Вендоры смартфонов замедлили темпы наращивания запасов чипов памяти вследствие сезонных факторов, тогда как спрос со стороны PC OEM растет с начала ноября на фоне улучшений с поставками чипов логики.

Поставщики памяти активно переходят на более прогрессивные технологические процессы производства, однако сохраняющиеся проблемы с дефицитом контроллеров и чипов управления питанием ограничивают возможность увеличения объемов производства. Как результат, рынок может находиться в стадии перепроизводства по меньшей мере до наступления пикового сезона спроса в третьем квартале 2022 г., а снижение ASP будет продолжаться всю первую половину будущего года.

Контрактные цены на клиентские SSD в начальной четверти 2022 г. снизится на 5-10% "QoQ". Средняя емкость отгружаемых в будущем году твердотельных накопителей достигнет 567 Гб. Цены на корпоративные SSD PCIe сократятся на 3-8%. В сегменте памяти eMMC для ТВ, хромбуков и прочей электроники снижение достигнет 5-10%.

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