Стартап Atomsec получил 6 млн долл. на обеспечение безопасности SaaS

17 декабря 2021 г., 11:05

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Новый стартап под названием Atmosec в среду снял с себя завесу секретности, одновременно объявив о завершении раунда «посевного» (seed) финансирования.



Стартовый капитал в размере 6 млн долл. предоставили не только венчурные инвесторы Glilot Capital Partners и Battery Ventures, но и целая группа ветеранов индустрии кибербезопасности, включая основателей Armis Security Евгения Диброва и Надира Израэля (Nadir Izrael), Ассафа Рапопорта (Assaf Rappaport), учредившего и возглавившего стартап IoT-безопасности Wiz, и Офера Бен-Нуна (Ofer Ben-Noon) – соучредителя и гендиректора Talon Cyber ​​Security.



Их внимание обусловлено специфической нацеленностью нового стартапа: Atmosec намерен взяться за решение амбициозной задачи безопасного подключения сторонних приложений SaaS, таких как Slack, Dropbox, Google Workplace, ServiceNow и других. По заявлению стартапа, внедрение этих средств ускорилось, поскольку они стали необходимыми для ведения бизнеса в реалиях удаленной работы. Поэтому предприятия все чаще подключают различные SaaS-приложения, даже не подозревая о рисках, которые тем самым создают.



Atomsec утверждает, что хаотичная и расширяющаяся экосистема SaaS является заманчивой целью для кибер-преступников, поскольку за безопасностью этих подключений мало кто следит. Соучредитель и генеральный директор Анер Гельман (Aner Gelman) сказал, что облачные предприятия и те, кто переходят в облако, вынуждены взять под контроль свои растущие экосистемы SaaS, и что Atomsec с её пониманием того, как на самом деле работают платформы SaaS, обладает уникальной способностью помочь им в этом деле.



Платформа SaaS-безопасности стартапа старается определить шаблон правильного поведения каждого приложения. Затем она применяет контекстный анализ для мониторинга их активности в режиме реального времени. Это позволяет Atomsec понимать, что на самом деле происходит между многочисленными подключенными приложениями SaaS и мгновенно обнаруживать любую поведенческую аномалию.



«Понимание поведения и, в особенности, нерегулярного поведения – довольно сложная задача обеспечения безопасности, – сказал Гельман. – Сегодняшние решения SaaS-безопасности в основном учитывают статические параметры, такие как конфигурации или разрешения, и не принимают во внимание фактическое поведение. Но лишь углубленное понимание используемых сервисов или приложений и того, как они интегрируются друг с другом, позволит понять поведенческие проблемы и способы их решения».

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