QNAP назначила Карлиса Луцса менеджером по развитию бизнеса в странах СНГ и Украине

3 июня 2020 г., 16:43

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Компания QNAP Systems объявила о назначении Карлиса Луцса менеджером по развитию бизнеса в странах СНГ и Украине. Важно отметить, что украинский регион в территориальном распределении в компании QNAP относится к европейскому офису, который размещен в Дюссельдорфе, в Германии.



Карлис Луцс имеет опыт работы в сфере ИТ свыше 12 лет. В начале своей карьеры участвовал в проекте по разработке программного обеспечения для управления бюро переводов. Затем была работа около двух лет ИТ администратором в крупнейшей ИТ-компании из Скандинавии – ATEA. В 2013-ом году Карлис Луцс начал работу в одном из крупнейших дистрибуторов в Восточной Европе, в Elko Group. Здесь Карлис успел заняться как развитием Value Added Distribution (VAD), так и развитием разного спектра компонентов для ПК и серверов. Последние два года Карлис развивал бизнес американских брендов Patriot Memory и Viper Gaming (основные продукты - SSD, ОЗУ и аксессуары для гейминга). В американской компании в зону его ответственности входили Прибалтика, Украина, Скандинавия и Румыния.



«Решения QNAP Systems во всем мире пользуются большим спросом уже более 15 лет. В Украине после Евромайдана сотрудничество между российским и украинским представительством QNAP стало менее эффективным, что в 2016-ом году привело к закрытию офиса в Киеве. Из-за этого, к сожалению, активное развитие бизнеса компании остановилось. Тем не менее, глобально за последние несколько лет бизнес NAS-решений показывал постепенный рост, в то время как в Украине продажи продуктов QNAP за последний год выросли на 50%. В наши планы по развитию бизнеса NAS-решений в 2020-ом году входят две основные задачи - создание понятной и качественной гарантийной поддержки для клиентов из всей Украины и внедрение мотивирующих условий для совместной работы с партнерами. Так же мы планируем в ближайшее время запустить локализированную версию сайта QNAP для украинского пользователя», заявил Карлис Луцс.

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