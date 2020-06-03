 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 22 (1218)

24.05 - 31.05

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

QNAP назначила Карлиса Луцса менеджером по развитию бизнеса в странах СНГ и Украине

3 июня 2020 г., 16:43
+22
голоса

QNAP назначила Карлиса Луцса менеджером по развитию бизнеса в странах СНГ и Украине

Компания QNAP Systems объявила о назначении Карлиса Луцса менеджером по развитию бизнеса в странах СНГ и Украине. Важно отметить, что украинский регион в территориальном распределении в компании QNAP относится к европейскому офису, который размещен в Дюссельдорфе, в Германии.

Карлис Луцс имеет опыт работы в сфере ИТ свыше 12 лет. В начале своей карьеры участвовал в проекте по разработке программного обеспечения для управления бюро переводов. Затем была работа около двух лет ИТ администратором в крупнейшей ИТ-компании из Скандинавии – ATEA. В 2013-ом году Карлис Луцс начал работу в одном из крупнейших дистрибуторов в Восточной Европе, в Elko Group. Здесь Карлис успел заняться как развитием Value Added Distribution (VAD), так и развитием разного спектра компонентов для ПК и серверов. Последние два года Карлис развивал бизнес американских брендов Patriot Memory и Viper Gaming (основные продукты - SSD, ОЗУ и аксессуары для гейминга). В американской компании в зону его ответственности входили Прибалтика, Украина, Скандинавия и Румыния.

«Решения QNAP Systems во всем мире пользуются большим спросом уже более 15 лет. В Украине после Евромайдана сотрудничество между российским и украинским представительством QNAP стало менее эффективным, что в 2016-ом году привело к закрытию офиса в Киеве. Из-за этого, к сожалению, активное развитие бизнеса компании остановилось. Тем не менее, глобально за последние несколько лет бизнес NAS-решений показывал постепенный рост, в то время как в Украине продажи продуктов QNAP за последний год выросли на 50%. В наши планы по развитию бизнеса NAS-решений в 2020-ом году входят две основные задачи - создание понятной и качественной гарантийной поддержки для клиентов из всей Украины и внедрение мотивирующих условий для совместной работы с партнерами. Так же мы планируем в ближайшее время запустить локализированную версию сайта QNAP для украинского пользователя», заявил Карлис Луцс.


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

+22
голоса

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  
 

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  