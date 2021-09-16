QNAP NAS для предприятий — скорость, масштабируемость, надежность 

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При выборе сетевого хранилища для деловой сферы основное внимание уделяется таким аспектам, как широкие возможности масштабирования его пространства хранения, а также высокие показатели надежности и производительности, позволяющие выполнять бизнес-критические задачи. Всеми этими возможностями располагают решения QNAP.

Двухконтроллерные NAS

В тех случаях, когда одним из приоритетов является обеспечение повышенной надежности платформы, зачастую используется принцип дублирования ее компонент. Поскольку основное предназначение сетевых хранилищ — предоставлять оперативный доступ к находящейся на них информации, дублирование контроллера позволяет резервировать канал доступа к NAS. В своей линейке NAS компания QNAP предлагает такие модели в сериях ES2486dc и ES1686dc. Ключевое их отличие заключается в количестве имеющихся отсеков для накопителей: ES2486dc предлагает 24, а ES1686dc — 16. Давайте коротко остановимся на этих платформах.

ES1686dc

Серия ES1686dc выполнена в стоечном форм-факторе 3U. Каждый из двух контроллеров построен на базе 8-ядерных процессоров Intel Xeon D-2142IT (1.90 ГГц), дополненных 64 ГБ оперативной памяти DDR4 ECC. Набор портов контроллера включает три разъема Gigabit Ethernet и четыре — 10 GbE.

Рекомендованная цена на ES1686dc - 419000 грн.

ES2486dc

Если в ES1686dc можно разместить до 16 накопителей форм-фактора 3,5 или 2,5 дюйма, то в NAS серии ES2486dc имеется 24 отсека, но здесь можно использовать только 2,5-дюймовые диски. Поэтому ES2486dc является более компактным стоечным сетевым хранилищем высотой 2U. В этой платформе каждый из двух контроллеров базируется также на 8-ядерных чипах Intel Xeon D-2142IT (1,9 ГГц), оснащенных ОЗУ объемом 64 ГБ DDR4 ECC. Аналогичен предыдущей серии и набор портов: три — Gigabit Ethernet и четыре — 10 GbE.

Рекомендованная цена ES2486dc - 519000 грн.

Оба рассмотренных выше NAS поддерживают файловую систему ZFS, в них реализована функции SSD Cache Acceleration только для операций чтения, а запись в кэш-память DRAM защищена батареей. Наличие в этих NAS слотов расширения PCIe позволяет установку сетевых адаптеров 10GbE/25GbE/40GbE.

По сути неограниченное масштабирование отказоустойчивой сетевой системы хранения на базе ES1686dc или ES2486dc возможно выполнить с использованием также двухконтроллерных дисковых массивов TL-R1620Sdc. На самом деле таких JBOD может до семи, и поскольку каждый из них позволяет установку до 16 3,5-дюймовых накопителей SAS 12Gb/s либо SAS/SATA 6Gb/s, можно говорить о практически неограниченном расширении пространства хранения. Отметим, что дисковые полки TL-R1620Sdc выполнены в стоечном форм-факторе высотой 3U. Каждый из входящих в их состав контроллеров содержит три порта 12Gb/s SAS 3.0.Управление массивом выполняется с помощью NAS QES OS или ПО JBOD Manager для Windows.

Рекомендованная цена на TL-R1620Sdc составяет 99000 грн.

All-flash NAS

По мере снижения стоимости твердотельных дисков и роста потребности бизнеса в высокоскоростных системах хранения все большую популярность получают NAS, полностью построенные на SSD. В арсенале QNAP имеются такие решения: серия TS-h2490FU построена на 16-ядерных процессорах AMD EPYC 7302P с тактовой частотой до 3.3 ГГц, тогда как в TS-h3088XU-RP используются восьмиядерные чипы Intel Xeon W-1270 с наращиванием частоты до 5,0 ГГц.

TS-h2490FU

NAS серии TS-h2490FU в стоечном исполнении занимают высоту 2U и вмещают 24 2,5-дюймовых накопителей U.2 PCIe NVMe с возможностью горячей замены. Скорость обмена такой системы хранения в операциях со случайным доступом достигает 472K IOPS при чтении и 205K IOPS при записи.

В конфигурацию входит 64 ГБ оперативной памяти DDR4 ECC, которую можно расширить до 4 ТБ благодаря наличию 16 слотов для установки модулей RDIMM. В платформе имеется возможность разместить до пяти карт расширения PCIe Gen4 при необходимости задействовать адаптеры 10GbE/25GbE/40GbE/100GbE или карты с интерфейсами Fibre Channel либо QM2. Коммуникационные порты включают по два разъема 2.5 Gigabit Ethernet и 25GbE.

Рекомендованная цена на TS-h2490FU составляет 239000 грн.

TS-h3088XU-RP

При такой же высоте в стойке 2U серия TS-h3088XU-RP предлагает кроме фронтальных 24 отсеков для 2,5-дюймовых SATA-накопителей 6 Гб/с или 3 Гб/с еще и шесть аналогичных, расположенных на задней стенке корпуса. В данной системе также установлено 64 ГБ оперативной памяти DDR ECC с ее расширением до 128 ГБ за счет использования четырех модулей по 32 ГБ. Платформа обладает большим потенциалом расширения своей функциональности с помощью трех слотов PCIe Gen3. В набор портов входят сдвоенный интерфейс 25 Gigabit Ethernet и четыре разъема 2.5 Gigabit Ethernet.

Рекомендованная цена на TS-h3088XU-RP составляет примерно 159000 грн.

Материал по тестированию all-flash NAS показывает возможности таких решений.

Enterprise NAS — хиты продаж

Кроме устройств с оптимизацией по какому-то одному параметру, будь-то повышенная надежность или производительность, в линейке сетевых хранилищ QNAP имеются и решения, в которых в равной степени сочетаются достаточно высокие эксплуатационные характеристики. Примерами таких NAS являются серии TS-x83XU и TS-hx83XU на процессорной платформе Intel Xeon. Их ключевым отличием является использование в TS-hx83XU файловой системы ZFS, тогда как в TS-x83XU — файловая система EXT4. О преимуществах файловой системы ZFS можно узнать из подготовленной прежде публикации.

TS-2483XU

В эти серии входят модели с поддержкой 8, 9, 16 и 24 дисков. Самая вместительная из них занимает в стойке высоту 4U, так как поддерживает фронтальный доступ ко всем отсекам для 3,5-дюймовых SATA-накопителей. NAS на 16 накопителей имеют высоту 3U, устройства на 12 и 8 дисков занимают 2U, а на 9 — 1U, причем только в последнем используется смешанная схема размещения 4×3,5 дюйма и 5×2,5 дюйма.

Рекомендованная цена на TS-x83XU будет варьироваться от 94,999 грн за 8-дисковую модель до 189,999 грн за 24-дисковую модель.

Аппаратная платформа этих NAS включает шестиядерный процессор Intel Xeon E-2236 (3,4 ГГц) и 16 ГБ оперативной памяти DDR4 ECC для версий с 24 и 16 накопителями, а в остальных случаях объем ОЗУ составляет 8 ГБ. В зависимости от размера корпуса NAS его возможности установки карт расширения меняются от пяти для 4U, до четырех в случае 3U и 2U. Примечательно, что даже тонкий корпус 1U позволяет установку одной карты PCIe Gen 3×16.

Набор коммуникационных портов рассматриваемых сетевых хранилищ примерно одинаков: два 10 GbE и четыре Gigabit Ethernet (два GbE в корпусе 1U).

Аналогичным образом построены серии NAS TS-x77XU и TS-hx77XU на платформе AMD, отличающиеся файловыми системами: TS-x77XU с EXT4, а TS-hx77XU — с ZFS. Данное семейство охватывает решения с 8, 9, 12 и 24 отсеками для дисков. По своей конструкции они повторяют линейку на чипах Intel.

TS-h977XU

Аппаратная платформа NAS TS-x77XU и TS-hx77XU включает восьмиядерный процессор AMD Ryzen 7 2700 с тактовой частотой до 4,1 ГГц и 16 ГБ DDR4 оперативной памяти с возможностью ее расширения до 64 ГБ при помощи 4 слотов. Максимальное количество устанавливаемых карт расширения для корпуса 4U составляет четыре. Имеется по два разъема 10GbE и Gigabit Ethernet.

Рекомендованная цена на TS-x77XU будет варьироваться от 92,999 грн за 8-дисковую модель до 173,999 грн за 24-дисковую модель.

Дисковые массивы SAS 12 Гб/с JBOD

В ИТ-инфраструктурах средних и крупных компаний возникает потребность в хранении значительных объемов информации. Причем, потребность в хранилище может довольно быстро нарастать. Решить эту задачу можно с помощью масштабирования имеющихся NAS дисковыми массивами. В линейке QNAP предлагаются такие устройства, оснащенные интерфейсом SAS 12 Гб/с. Кроме описанной выше TL-R1620sdc производитель выпускает также серии TL-R1220Sep-RP и TL-R1620Sep-RP. Оба массива выполнены в стоечном исполнении. И если TL-R1220Sep-RP высотой 2U вмещает 12 накопителей форм-фактора 3,5 дюйма, то в TL-R1620Sep-RP при высоте 3U можно разместить 16 дисков.

Одним из важных преимуществ этих решений QNAP является возможность агрегации имеющихся в них портов SAS 12 Гб/с. В результате, при соединении с хостом посредством четырех портов SAS HD SFF-8644 можно достигнуть пропускной способности 192 Гб/с.

Рекомендованная цена на R1220Sep-RP составляет 64999 грн. а на TL-R1620Sep-RP - 79999 грн.

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