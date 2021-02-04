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QNAP выпустила JBOD с поддержкой зонирования SAS и шлейфовым соединением

4 февраля 2021 г., 17:24
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QNAP выпустила JBOD с поддержкой зонирования SAS и шлейфовым соединением

Компания QNAP Systems анонсировала модели TL-R1220Sep-RP с 12 отсеками и TL-R1620Sep-RP с 16 отсеками, которые поддерживают расширение хранилища для Windows-серверов.

Отмечается, что TL SAS JBOD получает питание от расширителя SAS SAS35x28R / SAS35x36R с четырьмя портами SAS, каждый из которых объединяет четыре полосы SAS 12 Гбит/с. При настройке двух портов с агрегацией каналов скорость передачи может достигать 96 Гбит/с. Благодаря технологии оптимизации полосы пропускания Broadcom SAS DataBolt устройства TL SAS JBOD оснащены интеллектуальным буфером данных для передачи данных на диски со скоростью, соответствующей производительности хост-сервера, что позволяет использовать преимущества высокоскоростной передачи SAS 12 Гбит/с в существующей инфраструктуре 6 Гбит/с. Если хост-сервер под Windows поддерживает маршрутизацию Multipath (MPIO), может быть достигнута повышенная  доступность. В случае сбоя одного маршрута можно использовать другой для доступа к данным и обеспечения непрерывной работы системы. TL SAS JBOD также поддерживает технологию зонирования SAS, позволяя одному JBOD служить в качестве расширения хранилища для четырех серверов Windows.

QNAP выпустила JBOD с поддержкой зонирования SAS и шлейфовым соединением


«TL SAS JBOD – это ключевое решение для расширения хранилища как с использованием QNAP NAS, так и Windows Server. Решения легко настраиваются, и ими можно управлять с помощью утилиты QNAP JBOD Manager или из командной строки, без подключения к Интернету», - сказал Сэм Лин, менеджер по продукту QNAP.

TL SAS JBOD отличается малой глубиной и подходит для универсального развертывания. До шестнадцати полок расширения можно подключить в гирляндную цепь через высокоскоростные кабели mini SAS HD для поддержки приложений большой емкости.

Поддерживаемые хост-серверы – Windows Server 2012 R2/2016/2019. Для Windows-сервера требуется совместимая плата расширения Broadcom SAS HBA PCIe.

Решение TL-R1220Sep-RP (2U, 12 отсеков для дисков, расширитель SAS35x28R SAS, резервный блок питания 300 Вт) будет предлагаться в Украине по рекомендованной цене 74999 грн, модель TL-R1620Sep-RP (3U, 16 отсеков для дисков, расширитель SAS35x36R SAS, резервный блок питания 550 Вт) — за 94999 грн. Данные продукты поставляются с пятилетней гарантией.

Дополнительную информацию о компании и ее решениях вы можете найти на специальной странице http://ko.com.ua/qnap

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