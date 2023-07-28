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Проїзд у муніципальних автобусах Києва тепер можна сплатити через Apple Pay

28 июля 2023 г., 16:45

Проїзд у муніципальних автобусах Києва тепер можна сплатити через Apple Pay«Київська міська державна адміністрація» спільно з Visa впровадила безпечну оплату проїзду у муніципальних автобусах Києва за допомогою системи Apple Pay. Відтепер користувачі зможуть здійснити оплату, просто піднісши свій смартфон iPhone або годинник Apple Watch до розташованого в автобусі зчитувача.

Власники сумісних пристроїв (iPhone 8 або новіша модель, Watch Series 4 або новіша) також зможуть увімкнути режим «Експрес-проїзд», що дозволить пасажирам наземного громадського транспорту оплачувати проїзд в один дотик без потреби розблоковувати пристрій чи виводити з режиму сну.

Щоб увімкнути цю функцію, користувачам потрібно додати до Apple Wallet кредитну або дебетову картку, що відповідає вимогам, а потім в налаштуваннях картки увімкнути режим «Експрес-проїзд». Зазначається, що на iPhone ця можливість має працювати навіть якщо пристрій розряджений.

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