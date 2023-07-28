«Укртелеком» отримав 2,4 млрд грн доходу у першому півріччі

28 июля 2023 г., 17:35

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За результатами роботи з січня по червень 2023 року телекомунікаційна компанія «Укртелеком» отримала загальний дохід у розмірі більш як 2,5 млрд грн. Зокрема доходи від здачі в оренду власної комерційної нерухомості склали 230 млн грн. Показник EBITDA склав понад 700 млн грн, а EBITDA margin становила 27,8%.

В умовах воєнного стану «Укртелеком» продовжує задовольняти попит на підключення до оптичного інтернету, відповідно збільшується абонентська база користувачів, підключених по оптиці. Кількість абонентів оптичного інтернету в першому півріччі збільшилася рік до року майже на 10% – до 320 тис.

Компанія продовжує реалізовувати проєкти з розвитку оптичної інфраструктури. Так, у цьому році вже побудовано 2023 км волоконно-оптичних ліній. Зокрема до швидкісного оптичного інтернету під'єднано 80 медичних та 82 освітніх заклади, майже 20 бізнес-об’єктів. Загалом, станом на початок липня оптика від «Укртелекому» є у понад 1700 освітніх та 1280 медичних закладах, а також – у 550 територіальних громад.

«Укртелеком» продовжує забезпечувати абонентів телеком послугами всюди, де має таку можливість. Наразі послуги інтернет-доступу надаються у 88% населених пунктів України, що були покриті мережею оператора до повномасштабного російського вторгнення. За попередніми підрахунками, прямі втрати компанії від зруйнованих будівель, втраченого обладнання, телеком-мереж та інших активів на тимчасово окупованих територіях становлять близько 700 млн грн. Загальні руйнівні наслідки російської агресії для «Укртелекому» сягають 2,8 млрд грн, що переважно зумовлено економічним знеціненням операційних активів.

Постійно тривають відновлювальні роботи. Поступово відновлюється діяльність на звільнених від ворога територіях, де інфраструктура компанії була знищена або пошкоджена.

«Укртелеком» системно допомагає воїнам боронити нашу землю. На потреби захисників вже спрямовано близько 65 млн грн фінансової допомоги, передано понад 230 автомобілів з корпоративного автопарку. У лавах ЗСУ захищають українську землю більш ніж 370 співробітників компанії.

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