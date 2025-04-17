Проти Google у Великобританії подано колективний позов на 6,6 млрд дол.

17 апреля 2025 г., 12:45

0

Tweet

Як повідомляє CNBC, у Великобританії проти Google подали позов на 5 мільярдів фунтів стерлінгів (6,6 млрд дол.) потенційних збитків через звинувачення в тому, що американський технологічний гігант зловживав своїм «майже тотальним домінуванням» на ринку онлайн-пошуку, щоб підвищити ціни.

У колективному позові, поданому в середу до Апеляційного трибуналу з питань конкуренції Великобританії, стверджується, що Google використовував своє положення на ринку, щоб обмежити конкуруючі пошукові системи і, в свою чергу, зміцнити своє домінуюче становище і зробити себе єдиним життєздатним місцем для розміщення пошукової реклами.

Позов подала науковець у галузі конкурентного права Ор Брук (Or Brook) від імені сотень тисяч британських організацій, які користувалися послугами пошукової реклами Google з 1 січня 2011 року до моменту подачі позову. Її інтереси представляє юридична фірма Geradin Partners.

«Сьогодні британські компанії та організації, як великі, так і малі, майже не мають іншого вибору, окрім як використовувати рекламу Google для просування своїх продуктів і послуг, - зазначила Брук у своїй заяві. - Регуляторні органи по всьому світу називають Google монополістом, і забезпечення місця на перших сторінках Google має важливе значення для підвищення помірності вебсайту».

«Google використовує своє домінування на ринку загального пошуку та пошукової реклами для завищення цін для рекламодавців, - додала вона. - Цей колективний позов має на меті притягнути Google до відповідальності за його незаконні дії та домогтися компенсації від імені британських рекламодавців, які зазнали збитків».

У Google назвали цю справу «ще однією спекулятивною та опортуністичною» і заявили, що планують «рішуче її оскаржувати».«Споживачі та рекламодавці використовують Google, тому що він корисний, а не тому, що немає альтернатив», - заявив представник компанії в інтерв'ю CNBC.

Дослідження ринку 2020 року, проведене Управлінням з питань конкуренції та ринків (CMA) - британським антимонопольним регулятором - показало, що 90% усіх доходів на ринку пошукової реклами припадає на Google.

У позові стверджується, що Google здійснив низку кроків для обмеження конкуренції у сфері пошуку, зокрема уклав угоди з виробниками смартфонів про попереднє встановлення Google Search та Chrome на пристроях Android. А також заплатив Apple мільярди доларів за те, щоб саме Google став пошуковою системою за замовчуванням у браузері Safari.

Також у позові стверджується, що Google гарантує, що його інструмент управління пошуком Search Ads 360 пропонує кращу функціональність і більше можливостей для власних рекламних продуктів, ніж у конкурентів.

Слід нагадати, що у 2018 році Європейський Союз оштрафував Google на 4,3 мільярда євро за зловживання домінуючим становищем своєї мобільної операційної системи Android, змушуючи виробників смартфонів попередньо встановлювати Chrome і Search у комплекті з магазином додатків Play. Сім років потому Google все ще оскаржує антимонопольне покарання.

Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS