17 апреля 2023 г., 14:25

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За даними Crunchbase, обсяг венчурних інвестицій у світі в I кварталі цього року склав 76 млрд дол., що на 53% менше першого кварталу 2022 року. Слід врахувати, що ця сума наведена з урахуванням 10 млрд дол. інвестицій в OpenAI та 6,5 млрд дол., залучених Stripe. В обох випадках мова не зовсім про стартапи.

Різке зменшення торкнулося всіх стадій інвестування, а не тільки пізні раунди. Зменшилися як суми, так і кількість угод – рік до року падіння склало 45%. Тобто строго кажучи, інвестувати стали помітно рідше і трохи менше.

Але, якщо потрібні аргументи на користь того, що це просто скидання бульбашки, то є історичні дані. Ось це різке падіння, по суті, лише повернення до показників 2019 року, коли середній обсяг інвестицій коливався між 60 і 70 млрд дол. за квартал, а кількість угод – на рівні 8 тис. за квартал. Загалом, історично 2021 рік має вигляд короткого періоду халяви й небаченого розгулу, після якого тепер доводиться важко повертатися до нормального життя.

Просто здувається чергова бульбашка?

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