Профтехи навчатимуть використанню цивільних безпілотників

4 марта 2024 г., 16:35

Цього року в семи професійно-технічних училищах у Львівській, Дніпропетровській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській і Чернігівській областях запровадять нову навчальну програму – «Оператор цивільних дронів», інформує Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації.

Безпілотники вже суттєво вплинули на поле бою, але у мирний час вони також можуть стати незамінним помічником під час посівної, у рятувальних операціях, розмінуванні, вони допомагають оцінити збитки від стихійних явищ та багато іншого.

Завдяки підтримці Євросоюзу закуплено дрони для практичного навчання та підготовані викладачі, які тепер зможуть навчати учнів цієї програми. У планах – розширити мережу залучених профтехів і затвердити освітній стандарт, який дасть змогу повноцінно готувати учнів цієї професії.

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