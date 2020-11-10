Продуктовый портфель «АСБИС-Украина» пополнит продукция Lexar

10 ноября 2020 г., 12:55

Компания «АСБИС-Украина» объявляет о начале сотрудничества с известным производителем решений памяти и получении эксклюзивного дистрибьюторского контракта Lexar. Линейка продукции включает карты памяти, флэш-накопители USB, картридеры, твердотельные накопители для розничных продаж и клиентов OEM.

Как отмечается, торговая марка Lexar компании Longsys представлена на рынке уже два десятилетия, а ее продукция проходит тщательное тестирование в собственных лабораториях качества. К продуктовым группам, которые будет продвигать «АСБИС-Украина», относятся карты памяти, в частности, специально предназначенные для фототехники, USB флэш-накопители, твердотельные накопители (SSD) и модули памяти DRAM.

26 ноября — не пропустите Dell Technologies Forum EMEA!